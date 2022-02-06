تحليل ريال مدريد وغرناطة | معضلة أنشيلوتي وسر بنزيما!

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره غرناطة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

الفوز تحقق بشق الأنفس بعد أن أغلق غرناطة كافة الطرق على هجوم النادي الملكي في طريقه لمرمى الضيوف.

تسديدة قوية من أسينسيو سكنت الشباك ومنحت ريال مدريد الثلاث نقاط، فكيف كانت أهم اللقطات الفنية في المباراة، ذلك ما نتناوله فيما يلي:

إيسكو رأس حربة؟

من أغرب ما حدث في تشكيل مواجهة اليوم كان اختيار كارلو أنشيلوتي لإيسكو ليكون رأس حربة في مواجهة اليوم.

إيسكو لم يكن سيئًا في المطلق، لكن كرأس حربة وهمي كما قرر أنشيلوتي، فلم يقدم المرجو منه في المباراة.

حتى أرقام إيسكو أظهرت بحق أن ذلك المكان ليس له، بالرغم من صناعته لثلاث فرص للتسجيل وتسديدة لكرة على المرمى.

عجز ريال مدريد

النادي الملكي عانى من عجز واضح في التخلص من تكتلات الدفاع الخاصة بغرناطة طوال الـ 90 دقيقة.

الظريف في الأمر أن غرناطة لم يكن الفريق الأول الذي يلعب بتلك الطريقة ضد ريال مدريد هذا الموسم.

والأظرف أن أنشيلوتي كان يعلم ذلك تمام العلم مع هذا لم يتدخل ولم نر بصمته لحل تلك المشكلة طوال الـ90 دقيقة.

وعندما جاء الحل جاء بشكل فردي من أسينسيو بتسديدة من بعيد، لم يكن ليفطن أنشيلوتي بالمطالبة بها من أي لاعب آخر طوال أحداث اللقاء.

غياب بنزيما مؤثر لهذه الدرجة

لا شك أن لغياب كريم بنزيما تأثيرًا كبيرًا وواضحًا على أداء ريال مدريد في الأسابيع الماضية، بالأخص في الشق الهجومي.

الفريق يعاني بشكل واضح من أجل الوصول للمرمى، وهو الأمر الذي كان يحدث بمنتهى السهولة واليسر في وجود النجم الفرنسي.

أرقام بنزيما تتحدث عن نفسها بـ 17 مساهمة له مع ريال مدريد في بطولة الدوري فقط، بنسبة 35% من إجمالي أهداف الفريق الـ 48.

حتى أرقام فينيسيوس جونيور تأثرت بشكل واضح منذ أن غاب بنزيما، فنعم، الفرنسي مؤثر لتلك الدرجة مع ريال مدريد.

إشادة واجبة!

ما قدمه غرناطة في تلك المباراة يجب أن يحترم، فالفريق بالرغم من اللعب على أرض ريال مدريد إلا أنه صمد لأطول وقت ممكن.

الضيوف كانوا في حالة تنظيم دفاعي ممتاز، ونجحوا في أن يجعلوا ريال مدريد عاجزًا وسط جماهيره ولم يسجل سوى من تسديدة بعيدة المدى.

على الرغم من ذلك لم يغب الضيوف هجوميًا عن الصورة، وكانت لهم أكثر من كرة على مرمى تيبو كورتوا، ربما كان أحدهم سيتحول لهدف.

بيت القصيد

ريال مدريد في حاجة لحل واضح وسريع في غياب بنزيما، فكم يملك الفرنسي من مواسم ليمنحها للملكي.

في مواجهة غرناطة كان من الممكن للغاية أن يخرج ريال مدريد بنقطة واحدة فقط لولا هدف أسينسيو، وكان من الممكن حتى ألا يخرج بأي نقاط.

في النهاية لن يجد أنشيلوتي في كل مرة أسينسيو بنفس التسديدة لينقذه من تضييق الخناق عليه في الدوري الإسباني، بالأخص مع استفاقة برشلونة الأخيرة ستكون الأمور أصعب.