تحليل تشيلسي - أتلتيكو مدريد | وأخيراً وصلت التعاقدات الجديدة الى ستانفورد بريدج
حجز تشيلسي بطاقة العبور الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجديد فوزه على اتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 من توقيع حكيم زياش وايميرسون بالميري.
وبذلك يُمدد البلوز سلسلة خالية من الهزائم مع توماس توخيل وصلت إلى: 15
تشكيلة الفريقين:
تشيلسي:
ميندي، الونسو، روديجير، زوما، ازبيلكويتا، جايمس، كوفاسيتش، كانتي، هافرتز، زياش، فيرنر
أتلتيكو مدريد:
اوبلاك، تريبييه، سافيتش، خيمينيز، لودي، يورينتي، كوكي، ساؤول، كاراسكو، فيليكس، سواريز
إنتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف من توقيع المغربي حيكم زياش بعد مرتدة مثالية قادهها "الوافدون الجدد": هافيرتز وتيمو فيرنير وانتهت بيمينية زياش في شباك أوبلاك، في مشهد أراد عشاق البلوز ريته منذ بداية الموسم وانتهاء سوق الانتقالات.
خطر المباريات المؤجلة: سيميوني يقع في الفخ
ملاحظات الشوط الأول:
- تفوق تام لتشيلسي وكان الطرف الأفضل، حرم اتلتيكو مدريد من الحصول على الكرة وبناء الهجمات من خلال الضغط العالي الكبير والناجح من الثنائي: كانتي وكوفاسيتش اللذان قدما واحدة من أفضل مبارياتهما هذا الموسم.
- أتلتيكو مدريد لم يجد الحلول أمام تشيلسي، إلا بعض الحلول الفردية من يورينتي، لم يستطع لا بالخروج من الكرة ولا ببناء الهجمات، رجال سيميوني غابوا في اللعب الجماعي، حتى أنهم أنهوا الشوط متخلفاً بسبب هفوات دفاعية أن بالاحرى قرارات خاطئة من مدافعيه
- الهجمة المرتدة مثالية، عدد لمسات قليل وتفاهم تام بين الثلاثي هافيرتز - فيرنير - زياش
- أخطأ تريبيه في التعامل مع المرتدة بعدم إتخاذ قرار العرقلة والبطاقة وترك هافيرتز منطلقاً في حين كان تعامل سافيتش الدفاعي داخل المنطقة خاطئ جداً بعدم اللحاق بالكرة أو التغطية على اللاعب.
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- إستمرت النتيجة في الشوط الثاني وعجز اتلتيكو مدريد عن إظهار أي تهديد هجومي إلا من تسديدات أو مجهود فردي خفيف إن كان من يورينتي أو جوتو فيليكس، في حين فشل سواريز من ترك أي بصمة في المباراة، إضافة الى إضطرار الروخي بلانكوس للعب آخر 10 دقائق بـ10 لاعبين بعد طرد سافيتش
- تشيلسي انتصر بالمعركة البدنية، تشيلسي ظهر أسرع وأقوى فقي الثنائيات خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بفيليكس أو سواريز وكاراسكو
- قدرة عالية لتشيلسي على إسترجاع الكرة وتدويرها بسبب تفوق كامل لكانتي وكوفاسيتش
- خروج سواريز مع الدقيقة 59 تعني أن صيامه عن التهديف خارج الديار مستمرة منذ 2015