تحقق المنام الاتحادي! .. صدمة هلالية من تشخيص إصابة المالكي

كشف المنتخب السعودي الأول، صباح اليوم الأربعاء، نتائج الأشعة التي أجراها عبد الإله المالكي؛ لاعب وسط الأخضر، بعد تعرضه للإصابة أمام اليابان.

السعودية تخسر المالكي في أول ربع ساعة:

الأخضر السعودي حل ضيفًا بالأمس، على منتخب اليابان، على ملعب سايتاما، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المباراة خسرها رفاق المالكي بثنائية نظيفة، ليفشلوا في حسم تأهلهم إلى نهائيات المونديال من هذه الجولة.

لكن في الربع ساعة الأولى من المباراة، تعرض تشكيل السعودية لهزة كبيرة، بعدما سقط المالكي مصابًا في كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال المباراة.

ما هو تشخيص إصابة المالكي؟

الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضح أن اللاعب أجرى أشعة رنين مغناطيسي، في العاصمة الرياض، بعدما وصلت البعثة في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى العاصمة.

وأشار الحساب إلى أن الأشعة أثبتت إصابة المالكي في الرباط الصليبي الأمامي، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أكثر حول مدة الغياب أو مكان علاجه.

أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب "عبدالإله المالكي" صباح اليوم في مدينة "الرياض"، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

— تمنياتنا له بالشفاء العاجل 🤲🏼 pic.twitter.com/SMXqBjb8nA — المنتخب السعودي (@SaudiNT) February 2, 2022

إصابة المالكي هذه تنبأ بها مشجع اتحادي قبل خمسة أيام من مواجهة اليابان، إذ حذر وقتها اللاعب، مؤكدًا أنه شاهد في منامه تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي خلال المباراة. (طالع التفاصيل)

هذا المنام أحدث جدلًا كبيرًا، خاصةً في ظل العلاقة المتوترة بين اللاعب وجمهور الاتحاد، بعدما رحل عن الفريق في الميركاتو الشتوي المنقضي مفضلًا اللعب للهلال.

المالكي كان قد انتقل للزعيم ضمن صفقة تبادلية، حصل بها الاتحاد على مد الله العليان، مقابل بيع المدة متبقية من عقد المالكي وسعود عبد الحميد للزعيم.

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