الهلال يُوضح حقيقة اقترابه من التعاقد مع فهد المولد

نجح الهلال خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير في الحصول على توقيع 3 من أعمدة المنتخب السعودي بعد دخولهم الفترة الحرة من تعاقدهم مع أنديتهم، وهم حارس مرمى الأهلي محمد العويس ومدافع الاتحاد سعود عبد الحميد ولاعب وسطه عبد الإله المالكي، ويبدو أنه لن يتوقف هنا.

بطل آسيا اشترى فيما بعد المدة المتبقية في عقود اللاعبين الثلاثة وضمهم لصفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي أغلق أبوابه في منتصف ليل الـ30 من يناير الماضي، ومن المتوقع أن يتواجدوا معه في كأس العالم للأندية، باستثناء المالكي ربما الذي تعرض لإصابة قوية مع المنتخب السعودي خلال مواجهة اليابان اليوم الثلاثاء.

ماذا قيل عن مفاوضات الهلال وفهد المولد؟

صحيفة عُكاظ السعودية أكدت أن الهلال بات قريبًا من التعاقد مع فهد المولد نجم الاتحاد، والذي دخل الفترة الحرة في عقده يوم 23 يناير الماضي.

الصحيفة نقلت عن مصادرها الخاصة اقراب الطرفين من توقيع العقود بعد الاتفاق شبه النهائي على كافة التفاصيل، وأشارت إلى أن المولد اقتنع بارتداء القميص الأزرق بعد تلقيه عرضًا مغريًا من الناحية المالية.

الصفقة حسب عكاظ من المتوقع أن تُحسم وتُعلن خلال الأيام القليلة القادمة، علمًا أن النصر والشباب يسعيان خلف التوقيع مع المولد الذي يبدو بعيدًا عن تجديد عقده مع الاتحاد لوجود خلافات مع الإدارة تتعلق بمستحقاته المالية السابقة.

ماذا قال الهلال حول اقترابه من التعاقد مع فهد المولد؟

خبر اقتراب الهلال من المولد أثار جدلًا واسعًا في تويتر، إذ هاجم البعض الفريق العاصمي لتركيزه على "خطف" نجوم الاتحاد متصدر الدوري السعودي حاليًا، بهدف إضعافه وإبعاده عن المنافسة في الموسم القادم، فيما أيده البعض وأشاد بقدرة فهد بن نافل خطف نجوم الأندية الأخرى.

الناقد الرياضي والصحفي فهد الروقي نقل عن مصدر في إدارة الهلال نفيًا صريحًا لتلك الأخبار، وتأكيدًا على عدم وجود أي مفاوضات مع نجم المنتخب السعودي.

إذ كتب عبر تويتر "مصدر مسؤول في إدارة الهلال ينفي جملة وتفصيلًا صحة مفاوضات الهلال لنجم الاتحاد فهد المولد".

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