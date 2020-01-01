تحفيز لاعبي الأهلي بالمكافآت الآسيوية قبل مواجهة الفتح

النادي الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حفز سمو الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي لاعبي الفريق قبل مواجهة الفتح مساء اليوم ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر بن مشعل تقديم مكافأة للاعبين بمقدار عشرة آلاف لكل لاعب، نظير انتصارهم الهام على الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا، وتسلم جميع لاعبي الراقي المكافأة عقب مران الأمس.

نفس ما قامت به إدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنه، التي قدمت أيضاً مبلغ عشرة آلاف ريال لكل لاعب مكافأة لهم نظير الانتصار الآسيوي تقديرًا لهم وتحفيزًا للمواجهات المقبلة بدء من لقاء الفتح مساء اليوم الجمعة.

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ويأتي هذا الدعم من قبل المسؤولين من أجل إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح مُجددًا في المسابقة المحلية، ومحاولة الاِقتِراب من المتصدر والوصيف ناديي الهلال والنصر.

وكان الجهاز الفني بالنادي الأهلي قد انتعش بعودة الثلاثي عمر السومة مهاجم الفريق وزميله تفاريس واللاعب ماركو مارين صانع الألعاب الألماني إلى القائمة الأساسية.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني مازن بهلكي علي الثلاثي في مباراة اليوم أمام الفتح على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن مواجهات الجولة الـ19 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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يُذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.