تحذير إسباني إلى السعودية .. "حذار من إيقاف كريستيانو رونالدو وأضراره على دوريكم!"

منتظرو عقوبة رونالدو كُثر بعد حركته البذيئة، فهل تفعلها لجنة الانضباط أم تستجيب للتحذيرات؟

SHAHID

بينما ينتظر الكثيرون إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بعد إشارته البذيئة تجاه جماهير الشباب، خرجت التحذيرات من توابع معاقبته.

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الأزمة تفجرت في ديربي الرياض الأخير ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، إذ قام الدون بإشارات لا أخلاقية في اتجاه جماهير الليوث في المدرجات، بعدما استفزوه ببعض الهتافات.

وحاليًا تجري لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقاتها في الحادث، وفي انتظار وصول إفادة صاروخ ماديرا لها بموعد أقصاه غدًا الأربعاء، بعدما تقدم الشباب بشكوى رسمية ضده.

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وسط كل هذا الشد والجذب، خرج خوان كاسترو؛ رئيس قسم الكرة العالمية في صحيفة "ماركا" والناقل الحصري لمباريات دوري روشن في إسبانيا، محذرًا مسؤولي السعودية..

كاسترو قال خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "إقرار عقوبة إيقاف رونالدو لمباراتين، قد يتسبب في هبوط مشاهدات مباريات النصر بنسبة 50%".

وأضاف: "أما الأضرار التجارية فنتوقع أنها لن تحدث كون العقود موسمية".

يذكر أنه حال ثبتت إدانة رونالدو، فإن لوائح السعودية تنص على إيقافه لمباراتين مع تغريمه ماليًا.

SHAHID