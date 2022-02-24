تحذير إلى ريال مدريد : هالاند ليس سيارة مستعملة !

رسالة تحذيرية نشرها جان آجي فيورتوفت، الصحفي النرويجي المقرب من عائلة إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند حول مستقبل المهاجم الشاب.

وارتبط هالاند على مدار الأشهر الماضية بالرحيل عن صفوف النادي الألماني، والانتقال إلى أحد كبار أوروبا وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة.

وانتشرت بعض الأخبار حول اتفاق ريال مع اللاعب حول الانتظار لمدة عام آخر وضمه من دورتموند في يونيو 2023.

ماذا قال المقرب من عائلة هالاند؟

فيورتوفت اللاعب النرويجي السابق يعتبر من المقربين لأسرة نجم دورتموند وقرر الخروج برسالة عن هذه التكهنات.

وقال عبر حسابه على موقع "تويتر":"يرجى إيقاف هذه القصص حول وجود اتفاقية يتم تفعيلها في عام 2023".

وأضاف:"هالاند ليس سيارة مستعملة يمكن إيقافها في مكان ما لحين الحاجة إليها، هو مثل السيارة البوجاتي التي تستخدمها الآن".

من هو النادي الأقرب لضم هالاند؟

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال سيركز في الوقت الحالي على ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وأما برشلونة فالمهمة لا تبدو سهلة أمام النادي الكتالوني، من أجل توفير السيولة المالية الكافية لضم هالاند وتحمل قيمة انتقاله وراتبه وعمولة وكيل أعماله مينو رايولا.

وهو ما جعل النادي الإسباني يعتقد أن الأمر بات معقدًا، والتوقعات الحالية تشير إلى اعتبار مانشستر سيتي كالمرشح الأوفر حظًا لحسم الصفقة.

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