رغم تأكيد استمراره .. السعودية تحدد "بديل" كريم بنزيما في الاتحاد

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"لا مجال للحديث عن رحيله".. هكذا قال نادي الاتحاد السعودي، عن "مستقبل" الفرنسي كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصدر اتحادي، تأكيده على استمرار بنزيما، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، قبل أن تكشف صحيفة "الميدان الرياضي"، عن اتخاذ إدارة العميد، قرارًا بالاستغناء عن جميع أجانب الفريق، حال وصول عروض رسمية، باستثناء كريم ومواطنه الفرنسي نجولو كانتي.

وعلى الرغم من كل ذلك.. فجّرت صحيفة "caughtoffside"، مساء يوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن تحديد لجنة الاستقطابات السعودية، "بديل" بنزيما، في نادي الاتحاد.

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الصحيفة أعلنت دخول السعودية، في مفاوضات قوية مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، في صيف العام الحالي؛ خاصة بعد تصريحاته التي رحب فيها بالقدوم إلى المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية، وضعت نادي الاتحاد كـ"مرشح أول"، للحصول على خدمات لوكاكو؛ ليكون بديلًا عن كريم بنزيما، حال رحيل الأخير عن الفريق الاتحادي.

وأكدت الصحيفة، على أن مجلس إدارة نادي تشيلسي، منفتح على بيع عقد المهاجم البلجيكي، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ حيث حدد مبلغ 45 مليون يورو، لإتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، دخل في خلافات عديدة مع الجهاز الفني وبعض من مسؤولي نادي الاتحاد؛ وسط أنباء عن طلبه الرحيل.