مصير كريم بنزيما .. وحل وحيد ينقذ الاتحاد من "تعنت" مارسيلو جاياردو

هذا ما ينتظر الاتحاد في الفترة القادمة!..

تحدث مصدر بنادي الاتحاد السعودي، عن "مصير" النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والمدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

بنزيما دخل في صدام عنيف مع جاياردو، خلال منافسات الموسم الرياضي 2023-2024؛ ما أثر على أداء المهاجم الفرنسي، واستقرار الفريق الأول لكرة القدم بشكلٍ عام.

وفي هذا السياق.. أعلن المصدر الاتحادي في تصريحات مع صحيفة "الاقتصادية"، استمرار المهاجم الفرنسي الكبير، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم.

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المصدر قال في تصريحاته: "لا مجال أبدًا للحديث عن رحيل كريم بنزيما؛ خاصة أنه يرتبط بعقد مع الاتحاد، حتى 30 يونيو من عام 2026".

واعترف المصدر، بأن المفاوضات مع جاياردو لا تزال قائمة - حتى الآن -؛ من أجل رحيله عن منصبه، وحصوله على مبلغ مالي أقل من المنصوص عليه في "الشرط الجزائي".

ومن ناحيته.. أشار وكيل اللاعبين رفيع الشهراني، إلى "حل وحيد" فقط، قد ينقذ العميد الاتحادي من دفع "قيمة الشرط الجزائي" بالكامل، حال تمسك المدرب الأرجنتيني، بهذا الأمر.

الشهراني كشف عن أن هذا الحل؛ هو امتلاك مارسيلو جاياردو عروضًا تدريبية أخرى، بعد الرحيل عن الاتحاد؛ ووقتها من الممكن لإدارة العميد، أن تدفع 60% فقط من قيمة "الشرط الجزائي".

جدير بالذكر أن جاياردو، الذي تولى تدريب الاتحاد في نوفمبر من عام 2023؛ خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، فشل في قيادة الفريق الأول لكرة لقدم، للتتويج بأي بطولة، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.