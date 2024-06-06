الاتحاد اتخذ قراره .. "بيع" عقود جميع أجانب الفريق باستثناء هذا الثنائي!

ثورة منتظرة في الاتحاد..

لا يزال الحديث مستمرًا، عن مصير "أجانب" الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ بعد الموسم "الكارثي" في 2023-2024.

الاتحاد أنهى موسم 2023-2024، بدون أي لقب، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبالتالي.. خسارة فرصة المشاركة في بطولتي النخبة الآسيوية وكأس السوبر المحلي، في العام الرياضي القادم.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن مصدر بنادي الاتحاد، بأن الإدارة قررت الموافقة على "بيع" عقد أي لاعب أجنبي، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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المصدر الاتحادي قال في تصريحاته، مساء اليوم الخميس: "إذا وصل عرض إلى أي لاعب أجنبي، سيتم (الموافقة عليه) فورًا؛ باستثناء نجمين اثنين فقط".

وأعلن المصدر، أن الثنائي الأجنبي الذي يتمسك مجلس إدارة النادي بـ"استمرارهما"، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ هما المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه متوسط الميدان نجولو كانتي.

وكانت صحيفة "الاقتصادية"، قد نقلت اليوم الخميس، عن مصدر اتحادي أيضًا؛ بأنه لا يوجد أي مجال للحديث عن رحيل بنزيما، في الميركاتو الصيفي القادم.

جدير بالذكر أن الاتحاد يضم بجانب بنزيما وكانتي، 5 لاعبين أجانب حاليًا؛ هم: "المصري أحمد حجازي، الإيطالي لويز فيليبي، البرازيلي فابينيو، البرتغالي جواو فيليبي (جوتا) والمغربي عبدالرزاق حمد الله"؛ وذلك بعد الاستغناء عن الثنائي مارسيلو جروهي ورومارينيو، رسميًا.