تايم تختار صلاح من ضمن أكثر مائة شخصية مؤثرة في 2019

إنجاز فردي جديد للنجم المصري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اختارت صحيفة "تايم" الأمريكية الشهيرة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن أكثر مائة شخصية عامة مؤثرة حول العالم في العام 2019.

وتقوم الجريدة في كل عام بنفس التوقيت باختيار أكثر الشخصيات تأثيراً في كل المجالات عالمياً، سواء رياضياً، فنياً، سياسياً، أو اجتماعياً.

ووضعت الجريدة صلاح على غلاف خاص بمناسبة اختياره، وخصصت له صفحة خاصة لشرح أسباب تواجده في قائمتها لهذا العام، الجزء الذي كتبه المقدم الأمريكي الشهير جون أوليفر.

وقال أوليفر: "مو صلاح الشخص أفضل من اللاعب، وهو كلاعب من أفضل لاعبي العالم، نادراً ما تجد رياضي محترف لا يتأثر بكل هذا النجاح الذي يحظى به صلاح".

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رفعت سقف الأمل والطموح يا @MoSalah 🙌

رفعته عاليًا في السماء 🔝 pic.twitter.com/20EVlkPLii — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

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وأكمل: "رغم ما يتعرض له من ضغوطات بسبب مكانته في مصر، ليفربول، والعالم الإسلامي وشعبيته، لكنه يواجه كل ذلك بتواضع وشخصية باسمة لا تأخذ الأمور على محمل الجد".

وأضاف: "كلاعب، يلعب بسعادة تصل إلى الجميع، دائماً ما تسائلت كيف هو الشعور أن تكون بمثل جودته، والابتسامة على محياه دائماً أثناء اللعب تؤكد أن الأمر يبدو ممتعاً ومرحاً كما يبدو على وجهه، أنا حقاً أحبه".

وتواجد بالقائمة عدد من الرياضيين أشهرهم لاعب كرة السلة ليبرون جيمس، ونجم ألعاب القوى كاستر سيمايا الذي أثار مشاكل بسبب جنسه ومشاركته كأنثى، بالإضافة للاعبة كرة القدم الأمريكية أليكس مورجان.

ويلعب صلاح برفقة فريقه ليفربول مساء اليوم، الأربعاء، لقاء هام أمام بورتو على ملعب الأخير في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسبق للنادي الإنجليزي الفوز ذهاباً 2-0.