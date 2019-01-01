مدرب بورتو: ليفربول أفضل فريق في العالم.. أحيانًا

سيرجيو كونسيساو المدير الفني لنادي بورتو يمدح ليفربول ويورن كلوب وصلاح وماني قبل مواجهة غد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث سيرجيو كونسيساو المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي حول صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه غدًا أمام ليفربول.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ملعب دراجاو من أجل مواجهة بورتو في لقاء الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة، رأى كونسيساو أن فريقه مقبل على أصعب مباراة له هذا الموسم، لأنه يلعب ضد أفضل فريق في العالم في أحيان كثيرة.

وقال كونسيساو: "ليفربول يكون أحيانًا هو أفضل فريق في العالم، ولكنه في أحيان أخرى يبدو كفريق يمكن مواجهته"

وأضاف: "منافسة ليفربول على الدوري الإنجليزي الممتاز ورغبته الكبيرة في التتويج به هذا الموسم تؤثر أحيانًا على مردوده في دوري الأبطال"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "سنلعب مباراة الغد وكأنها آخر مباراة في الموسم ولن نفكر فيما حدث في مواجهة الذهاب، هذه المباراة ستحتلف عما كان عليه الوضع قبل أسبوع"

وحول صلاح وماني وتألقهما في الفترة الأخيرة قال كونسيساو: "نحترم جميع الخصوم ونعلم قيمتهم ولكن لا نحب المبالغة في الحذر منهم"

وأضاف: "صلاح وماني لاعبان كبيران بغض النظر عن ما قدماه في المباراة الأخيرة أمام تشيلسي والذي يأتي في سلسلة متواصلة الحلقات من المباريات الكبيرة لهما"

وتابع: "في الوقت الذي كان يتعرض فيه كلاهما للانتقادات كنت أتحدث بأنهما أحد أفضل اللاعبين في العالم، لم يتغير شيئًا"

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يذكر أن ليفربول كان قد فاز ذهابًا على بورتو بهدفين مقابل لا شيء في ملعب أنفيلد في مواجهة الأسبوع الماضي.