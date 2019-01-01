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تأكد غياب عبدالفتاح عسيري عن الأهلي أمام الهلال

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يلتقي الأهلي غدًا الأحد أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تلقى الجهاز الفني بالنادي الأهلي السعودي أنباءً غير سارة عقب تأكد غياب صانع الألعاب عبدالفتاح عسيري عن مباراة الفريق أمام نادي الهلال.

ويلتقي الأهلي غدًا الأحد أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، في المباراة التي تُقام على ملعب جامعة الملك "سعود" بالرياض.

اللاعب كان قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد في ديربي جدة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي مطلع الشهر الجاري.

وأضطر المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي لإخراج مدرب الأهلي عسيري من حساباته في مواجهة الهلال، لعدم اكتمال جاهزيته، ومواصلته لبرنامجه التأهيلي.

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يُذكر أن عبد الفتاح عسيري يُعد من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، وبالتحديد في مركز صناعة اللعب.

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