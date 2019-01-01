تأكد غياب عبدالفتاح عسيري عن الأهلي أمام الهلال

يلتقي الأهلي غدًا الأحد أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تلقى الجهاز الفني بالنادي الأهلي السعودي أنباءً غير سارة عقب تأكد غياب صانع الألعاب عبدالفتاح عسيري عن مباراة الفريق أمام نادي الهلال.

ويلتقي الأهلي غدًا الأحد أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، في المباراة التي تُقام على ملعب جامعة الملك "سعود" بالرياض.

اللاعب كان قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد في ديربي جدة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي مطلع الشهر الجاري.

عبد الفتاح عسيري لن يلعب مباراة فريقه #الأهلي أمام #الهلال في كأس زايد، غدًا الأحد بسبب عدم الجاهزية.🔔 pic.twitter.com/yw4f7qsGAo — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 16, 2019

وأضطر المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي لإخراج مدرب الأهلي عسيري من حساباته في مواجهة الهلال، لعدم اكتمال جاهزيته، ومواصلته لبرنامجه التأهيلي.

فوساتي : مواجهة الهلال صعبة لهذه الأسباب وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

يُذكر أن عبد الفتاح عسيري يُعد من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، وبالتحديد في مركز صناعة اللعب.