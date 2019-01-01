تأجيل مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي

صيانة الملعب تؤجل مواجهة التعاون والرائد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة التعاون والرائد ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان لقاء التعاون والرائد قد حدد له يوم 19 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما كشف عنه الناديين مؤخرًا، أن تم تأجيل المباراة من يوم 19 سبتمبر الجاري إلى يوم 6 نومفبر المقبل بسبب ملعب نادي الرائد.

وينشغل ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة من يوم 14 سبتمبر الجاري إلى 24 من نفس الشهر، بأعمال صيانة من أجل تحضيره لباقي الموسم الرياضي.

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وحقق التعاون نقطة واحدة فقط في الدوري بعد التعادل أمام الحزم في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بينما لم ينجح الرائد في تحقيق أي نقاط بخسارته في مباراتي الجولة الأولى والثانية أمام الاتحاد والهلال بالترتيب.