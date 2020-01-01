بييلسا وكلوب وأكذوبة "الأفضل"

اختيارات غريبة وغير متوقعة من الاتحاد الدولي

صُدم العالم أجمع مساء الخميس عندما أُعلن عن فوز الألماني يورجن كلوب، وليس مواطنه هانزي فليك، بجائزة المدرب الأفضل من قبل الاتحاد الدولي في العام 2020، الاختيار الذي اعترف كلوب نفسه بغرابته.

المفاجأة كانت منذ إعلان قائمة المرشحين النهائيين وتواجد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا بجوار الثنائي الألماني، وجود فليك لا خلاف عليه بعد خماسية بايرن ميونخ، ويمكن تفهم ترشيح كلوب بعد إعادته ليفربول للقب البريميرليج باكتساح، ولكن بييلسا؟

لا نقاش حول مكانة المدرب الأرجنتيني كأحد أفضل العقول في المجال التدريبي على الإطلاق وليس فقط في السنوات الأخيرة، وأن إعادته لليدز يونايتد للبريميرليج بعد غياب طويل تعد إنجازاً ضخماً، ولكن اعتباره من أفضل ثلاثة مدربين في 2020 هذا يعد أمراً مثيراً للجدل.

وإذا كان إنجاز بييلسا هو التتويج بالدرجة الثانية والصعود، ففي إيطاليا قدم فيليبو إنزاجي مشواراً مميزاً مع بينيفينتو حسم في عبوره قبل جولات وجمع 86 نقطة، بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه، أرقام تتفوق على ليدز لو كنا سنحكم على أساس العودة لدوري القمة.

وفي ظهوره في دوري الأضواء حتى الآن فشل ليدز في تثبيت أقدامه، وتأرجحت نتائجه ما بين الانتصارات الكبيرة والهزائم الضخمة، ليقبع الفريق في النصف الثاني من الجدول، مركز لا يتناسب بتاتاً مع ترشيح بييلسا للجائزة.

"فيفا" تجاهل في قائمته الثلاثية ما قام به جولن لوبيتيجي وقيادته إشبيلية للدوري الأوروبي من جديد، أو العمل الجبار لتوماس توخيل في بي إس جي وبلوغ نهائي الأبطال وحصد البطولات المحلية، أو ثورة جيان بييرو جاسبيريني في أتالانتا وبلوغه ربع نهائي دوري الأبطال، وكذلك يوليان ناجلسمان مع لايبزيج الذي جعله رقماً صعباً في البطولة الأوروبية.

اختيارات الاتحاد الدولي في الجوائز الفردية تُعطى على أساس تصويت قادة ومدربي المنتخبات، ولجنة من الخبراء والإعلاميين، بالإضافة لاحتساب تصويت الجمهور، الأمر الذي تتفاخر به "فيفا"، ولكن على أرض الواقع الجمهور يتعجب من تلك الاختيارات!

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هذا العام بالإضافة لفوز كلوب وترشيح بييلسا كان هناك وجود أليسون في التشكيل المثالي رغم فوز مانويل نوير بأفضل حارس، وتواجد أيضاً ميجان رابينو في التشكيل المثالي للسيدات رغم أنها غائبة عن الملاعب منذ مارس الماضي للإصابة، القرار الذي تعجبت هي منه شخصياً.

الاختيارات غير المنطقية أصبحت معتادة في توزيع الجوائز الفردية، فمن فوز لوكا مودريتش في 2018 وليونيل ميسي في 2010، وتتويج رابينو العام الماضي، كلها قرارات بدت سياسية المنهج وتحمل نكهة تفضيلية للبعض على الآخر بعيداً عن الأحقية، مما جعل مصداقية تلك الجوائز على المحك رغم قيمتها الكبيرة وقيمة مقدميها.

فوز كلوب وترشيح بييلسا الحلقة الأحدث في مسلسل عجائب وفضائح الجوائز الفردية، وبعد تخطي الصدمة اللحظية ومراجعة الماضي تتقبل القرار لأك تدرك أن تلك الجوائز ما هي إلا حسابات ليس أكثر، وبوق إعلامي لخدمة مصالح بعض الأطراف على حساب آخرين يستحقون حقاً التكريم على ما يحققون من إنجازات في عالم الساحرة المستديرة.