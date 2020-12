كلوب يتفوق على فليك ويحصد جائزة المدرب الأفضل في العالم

تمكن المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ، من حسم جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020 لصالحه، بعد التفوق على مارسيلو بييلسا وهانز فليك.

الاتحاد الدولي أقام حفله السنوي مساء اليوم بصورة افتراضية، وذلك بسبب الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.

كلوب نجح في الفوز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعدما تمكن من قيادة ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 سنة.

وعلى جانب آخر تمتع هانز فليك بموسم مبهر مع بايرن، حيث فاز بـ5 بطولات مع الفريق هذا العام، حيث انتزع لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بالإضافة للثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر".

وأما الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، فقد تمكن من قيادة ليدز يونايتد للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي بعد غياب طويل.

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf