كلوب يتفوق على فليك ويحصد جائزة المدرب الأفضل في العالم

تفوق على هانز فليك ومارسيلو بييلسا

تمكن المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ، من حسم جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020 لصالحه، بعد التفوق على مارسيلو بييلسا وهانز فليك.

الاتحاد الدولي أقام حفله السنوي مساء اليوم بصورة افتراضية، وذلك بسبب الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.

كلوب نجح في الفوز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعدما تمكن من قيادة ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 سنة.

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وعلى جانب آخر تمتع هانز فليك بموسم مبهر مع بايرن، حيث فاز بـ5 بطولات مع الفريق هذا العام، حيث انتزع لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بالإضافة للثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر".

وأما الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، فقد تمكن من قيادة ليدز يونايتد للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي بعد غياب طويل.

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

وقال كلوب بعد الفوز بالجائزة:"أنا مصدوم، كنت أجلس هنا ولم أتوقع الفوز بها بعدما حصلت عليها العام الماضي، لذلك شكرًا جزيلًا".

وأضاف:"لدي الكثير من الأشخاص لأشكرهم وعلى رأسهم المدربين الذين عملت معهم وكذلك اللاعبين".

وتابع:"لقد كان موسمًا استثنائيًا لنا، حلمنا بالفوز بالدوري الإنجليزي لبضع سنوات بعد غياب الجائزة لمدة 30 سنة، لم يكن لدي أي فكرة عما سيكون عليه الأمر ولكنه مبهجًا كان للغاية".

وكان كلاوديو رانييري قد حصد الجائزة في 2016 بعد قيادته ليستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي، ومن بعده زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في 2017.

وفي 2018 انتزع ديدييه ديشان مدرب فرنسا الجائزة بعد الفوز بكأس العالم، ثم يورجن كلوب مدرب ليفربول في 2019 بعد قيادة الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل مدربة في العالم، حصلت عليها الهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا.

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ويأتي فوز كلوب بالجائزة كنوع من المفاجأة، نظرًا لتفوقه على فليك الذي كان يتصدر الترشيحات بعد الخماسية التي حصدها مع بايرن ميونخ.