بيولي يكشف: بن ناصر خائف من الإصابة!

الخوف يعتريه..

كشف ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، عن تطورات إصابة نجم فريقه إسماعيل بن ناصر، مشيرًا إلى أن الخوف يعتري الدولي الجزائري من تعرضه لانتكاسة جديدة، مما يؤخر عودته إلى الملاعب.

وكان بن ناصر قد أصيب في بداية فبراير ثم عاد مرة أخرى قبل أن يتعرض مجددًا لإصابة جديدة خلال مباراة الذهاب أمام النجم الأحمر في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

منذ ذلك الحين لم يعد الدولي الجزائري إلى الملاعب مرة أخرى، رغم تأكيدات بيولي السابقة أن الإصابة لن تبعده كثيرًا.

بدوره، تحدث بيولي للصحافة قبل مباراة هيلاس فيرونا بخصوص بن ناصر "لقد تعرض إلى إصابتين، نحاول إعادته إلى الملعب في أفضل حالة ممكنة".

كما أضاف "الصبي خائف، إنه يعمل بجد من أجل العودة إلى أفضل حالاته. كل المصابين مهمين بالنسبة لنا".

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وأتم "يجب أن نؤمن بالجودة التي نمتلكها، لقد أظهرنا بالفعل أننا نلعب كرة قدم ممتازة في المواقف الصعبة".

ميلان فقد صدارة الدوري الإيطالي الأسابيع الماضية لصالح جاره إنتر، وذلك بعد الخسارة في الديربي ومن قبلها أمام سبيزيا، وأخيرًا التعادل الجولة الماضية مع أودينيزي.

الروسونيري سوف يحلّ ضيفًا على هيلاس فيرونا في غياب بن ناصر، والفارق بينهم وبين أصحاب الصدارة، النيراتزوري، 6 نقاط.