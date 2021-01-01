إبراهيموفيتش يعود للسويد في تصفيات كأس العالم

الظهور الأول منذ عام 2016

يستعد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للعودة مرة أخرى لتمثيل منتخب بلاده، بعد تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.

زلاتان خاض اللقاء الأخير له بقميص السويد أمام بلجيكا في بطولة اليورو لعام 2016، حيث قرر وقتها التركيز على مسيرته مع الأندية.

مصادر صحفية لموقع " FotbollDirekt" أكدت أن صاحب الـ39 سنة سيتواجد بتشكيل المدرب يان أندرسون في تصفيات كأس العالم.

وأوضح الموقع أن أندرسون قام باستدعاء زلاتان لمباراة تصفيات كأس العالم في 25 مارس القادم ضد جورجيا، وكذلك للعب ضد كوسوفو وإستونيا.

ويأتي ذلك رغم التصريحات المتحفظة التي خرج بها أندرسون مؤخرًا وقال خلالها:"ليس لدي أي تعليقات، لكني كنت أزور زلاتان في نوفمبر وسنواصل الحوار".

ويطمح المنتخب السويدي في استغلال الحالة المميزة التي يمر بها إبرا هذا الموسم مع ميلان، حيث سجل 16 هدفًا في 21 مباراة بكل البطولات.

اقرأ أيضًا .. سخرية من لاعبي ميلان وعجز أمام مرض ميهايلوفيتش .. كواليس مشاركة إبراهيموفيتش في سانريمو

ولعب المهاجم المخضرم 116 مباراة دولية مع السويد قبل اعتزاله، ونجح في تسجيل 62 هدفًا، ويظل هو الهداف التاريخي لبلاده حتى الآن.