ريبيتش: الآن عرف الجميع قدراتي

تصريحات ما بعد الانتصار..

عبّر أنتي ريبيتش، لاعب ميلان، عن سعادته بالأداء الذي قدّمه أمام أودينيزي، مُعتبرًا أنه قد أثبت قدراته بالفعل ورد على المنتقدين.

وأحرز الدولي الكرواتي هدف التعادل للروسونيري قبل أن يعود ويحرز هدف الانتصار في الثواني الأخيرة مانحًا فريقه الانتصار على أودينيزي بثلاثين لهدفين.

صاحب الـ26 عامًا لم يُشارك سوى في 9 مباريات أغلبهم كبديل منذ أن انضم في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي إلى الميلان قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

ريبيتش تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "أنا مرتاح، الآن أثبتت أخيرًا ما يمكني أن أفعله، الثلاث نقاط هي الأكثر أهمية وعلينا أن نستمر في طريقنا.".

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هذا هو الانتصار الثالث على التوالي للميلان بين الدوري الإيطالي وكوبا إيطاليا، وعندما سُئل ريبيتش عن أسباب هذا التطور، اعتبر أن الخبرات الممثلة في الصفقات الشتوية هي السبب الرئيسي.

واستطرد ريبيتش بقوله "لدينا الآن ثلاثة لاعبين مهمين، إبراهيموفيتش وكيار وبيجوفيتش، إنهم يساعدون الفريق كثيرًا من خلال إسداء النصائح، نحن نضع ذلك في الملعب ويمكنك أن ترى النتائج.

وأتم "لا أريد أن أقول أي شيء عن أهدافنا في نهاية الموسم، علينا أن نستمر في التعامل مع كل مباراة بمفردها ويكون تركيزنا على تحقيق الفوز في كل منها.".

الجدير بالذكر أن الفوز قد رفع رصيد الميلان ليصبح 28 نقطة ويرتقي إلى المركز الثامن ويقلص الفارق مع المربع الذهبي إلى 7 نقاط مؤقتًا.