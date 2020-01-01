بيولي: إبراهيموفيتش هدية من السماء

بيولي يمدح زلاتان إبراهيموفيتش

أشاد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان في مرة جديدة بالأسطورة والنجم السويدي المنضم حديثًا للروسونيري زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان إبراهيموفيتش قد انضم إلى صفوف ميلان خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر لمدة 18 شهرًا، أي حتى نهاية الموسم المقبل.

وحول ذلك، وبعدما قدم الإضافة سريعًا وسجل هدفه الأول في ثاني مبارياته التي يشارك فيها الأسبوع الماضي، جدد بيولي إشاداته المتكررة بزلاتان.

وقال بيولي: "زلاتان إبراهيموفيتش تعاقد مميز وإضافة قوية بالنسبة لنا، إنه ليس مجرد لاعب تعاقدنا معه بل هدية من السماء لميلانو"

وأضاف: "لقد قدم المساعدة لزملائه وللفريق في وقت قياسي وهذا ما يجعله إضافة قوية، إنه لاعب استثنائي ووجوده يفيدنا ويجدد الدافع بشكل كبير"

وتابع: "نحن في حالة طوارئ في الوقت الحالي، وكنت آمل باستعادة عدد من اللاعبين المصابين عقب نهاية فترة أعياد الميلاد ولكن مع الأسف ما زالت الإصابات مستمرة"

وأردف: "علينا كسب المزيد من النقاط في المباريات المقبلة، سنلعب في سان سيرو 4 مباريات مهمة خلال المباريات الخمس المقبلة، علينا حصد نقاطهم جميعًا"

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يذكر أن ميلان يحتل حاليًا المركز العاشر برصيد 25 نقطة فقط على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد نهاية الدور الأول.