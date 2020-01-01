بيولي: إبراهيموفيتش كان غاضبًا لأننا خاسرين

بيولي يفسر سر غضب إبراهيموفيتش أمام نابولي

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان عن السبب الحقيقي لغضب زلاتان إبراهيموفيتش بعد استبداله في مباراة نابولي مساء الأمس.

وكان ميلان قد تعادل مع نابولي في سان باولو مساء أمس بهدفين لمثلهما لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية فيما بعد العودة من التوقف.

وكان النجم السويدي منزعجًا بصورة وضحت للجميع من قرار مدربه باستبداله في الدقيقة الخامسة والستين من عمر المباراة وإبان تأخر نابولي بهدفين لهدف.

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ولكن رد فعل زلاتان إبراهيموفيتش الغاضب على استبداله خلال المباراة لم يكن مدعاة للقلق لمدربه ستيفانو بيولي الذي أوضح السبب الحقيقي لتلك الحالة.

وقال بيولي إن إبراهيموفيتش يحب الفوز دائمًا وهذا معروف عنه منذ سنوات، لذلك فإنه كان غاضبًا لأن الفريق كان خاسرًا في الوقت الذي استبدل فيه.

وأضاف: " كان الأمر صعبًا، صعبًا حقًا، فبعد لاتسيو ويوفنتوس خضنا سلسلة صعبة للغاية من المباريات أمام أفضل الفرق في الدوري، لكننا أظهرنا أننا على قدر المسؤولية"

وتابع: "زلاتان يحب الفوز ونحن كذلك، لقد كان يشعر بالغضب نظرًا لنتيجة المباراة حاله كحال جميع اللاعبين والمشجعين، لم يحدث شيء أكثر من ذلك"

وأردف: " يستغرق الأمر وقتًا لكي يعمل فريق بطريقة سلسة ومع إدراك الجميع لما يتعين عليهم القيام به، لذلك أتفق مع مالديني في أن توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا منحنا الفرصة للعمل بشكل أفضل"

وأكمل: "اللعب كل يومين أمر صعب ولذلك فإن لاعبي ونجوم الفريق يحتاجون إلى الراحة، نحن نعلم جيدًا كيف نسير الأمور ونفكر فيما هو قادم، لذلك كانت النقطة إيجابية من ملعب نابولي"

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يذكر أن ميلان بات ينافس على بطاقة مؤهلة للدوري الأوروبي، في موسم بدأه الروسونيري بشكل متخبط كلفه إقالة مدربه في نهايات أكتوبر.