بين تياجو وفابريجاس .. أين يقع موقف بوتش مع برشلونة؟

تجربة جديدة قد تفشل بسبب إهمال لا ماسيا

وكأن تجربة واحدة فاشلة لا تكفي!

أكاديمية لا ماسيا أحد أبرز الأكاديميات في كرة القدم، بل وإنها الأكاديمية الوحيدة التي أخرجت جيلًا كاملًا من اللاعبين سيطر على البطولات لعدة سنوات مثل الجيل الذهبي لنادي برشلونة بين 2008 حتى 2013.

المزيد من الفرق

خريج أكاديمية لا ماسيا قادر على التأقلم سريعًا مع فلسفة برشلونة، فاللاعب لديه كل ما يحتاجه من قدرة على استعادة الكرة سريعًا والضغط على المنافس وبناء الهجمات والرؤية والتمريرات غير الاعتيادية.

ورغم أنّ الأكاديمية أخرجت جواهر استفاد منها برشلونة مثل أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وليونيل ميسي وغيرهم، لكن هناك أخرى هربت بعيدًا وتألقت مثل سيسك فابريجاس وتياجو ألكانتارا.

وبدلًا من أن تتعلم الإدارة من تجاربها الخاطئة، تكرر الأمر بالتخلي عن قائد الرديف، مونشو، وطلب المدرب رونالد كومان من ريكي بوتش مغادرة القلعة الكتالونية.

قصة جديدة فاشلة؟

فابريجاس .. ساحر كتالونيا في الدوري الإنجليزي

لم يحصل سيسك على فرصة مع الفريق الأول لبرشلونة، بل تركه النادي الكتالوني يرحل صغيرًا إلى آرسنال الإنجليزي ليتوهج تحت قيادة المدرب آرسين فينجر.

برشلونة وجد نفسه في احتياج للتعاقد مع فابريجاس، فاعتمد على كارليس بويول وباقي اللاعبين الدوليين الذي أجبروه على ارتداء قميص البلوجرانا في احتفال منتخب إسبانيا بالتتويج بكأس العالم عام 2010.

بعد عام على الواقعة، استطاع برشلونة إعادة فابريجاس ولكن بدفع 35 مليون يورو رغم التخلي عنه في 2003 مقابل 3.2 مليون يورو فقط.

فابريجاس لعب 3 مواسم مع الفريق الأول ووجد نفسه خارج الحسابات ليرحل إلى تشيلسي.

المنبوذ تياجو ألكانتارا

حكاية تياجو تختلف قليلًا، فاللاعب صعد للمشاركة مع الفريق الأول ولعب بالفعل عدة مباريات مع المدرب بيب جوارديولا ثم تيتو فيلانوفا، لكنّه لم يشارك بالصورة الكافية في موسم 2012-2013.

تياجو استغل وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة حال لم يشارك في عدد محدد من المباريات ليغادر إلى بايرن ميونخ.

منذ حينها وارتبط اسمه بالعودة في أكثر من مناسبة آخرها في سوق الانتقالات الجارية لكن اللاعب رحل إلى ليفربول.

تياجو يمتلك كل المواصفات التي يحتاجها برشلونة في لاعب خط الوسط ومع ذلك لم ينضم إلى النادي في أي مناسبة والآن باقي الفرق تستفيد منه بشكل أكبر رغم احتياج البلوجرانا.

التجارب لم تتوقف

والآن جاء التخلي عن مونشو إلى جيرونا معارًا مع أحقية الشراء مقابل 3.5 مليون يورو فقط حال شارك اللاعب في 22 مباراة وهو أمر سهل الحدوث، أي أنّ البلوجرانا تخلى عن أحد مواهب لا ماسيا بمبلغ زهيد.

وبوتش يتمسك بالبقاء رغم مطالب كومان له بالرحيل، رغم أنّه أكثر لاعب قادر على القيام بأدوار إنييستا، كما كان أفضل لاعب في خط وسط برشلونة بالنصف الثاني من الموسم الماضي.

العديد من الأندية قد تتهافت على ضم بوتش، ويخسر برشلونة فرصة الاستفادة من جواهر الأكاديمية مرة أخرى.

ما يحدث مع مواهب برشلونة يناسب تمامًا ما قاله المرشح الرئاسي، فيكتور فونت، حينما أشار إلى شعوره بالحزن أنّ أبناء النادي يساعدون فرقًا منافسة، فجوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومعه تكسيكي بيجريستين في الإدارة الرياضية، وألكانتارا مع ليفربول ولا أحد يعلم من في المستقبل سيترك المعبد الكتالوني ليرحل إلى المنافسين!