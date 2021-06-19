بيل: سأعمل مع أنشيلوتي في ريال مدريد، ليس لديّ خيار آخر!

الويلزي يحب الإيطالي كثيرًا..

أكد جاريث بيل أنه على استعداد للعمل مع كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد الموسم المقبل، باعتبار أنه "لا يوجد خيار" آخر بالنسبة له.

وكان أنشيلوتي قد أشاد ببيل عن تعيينه مدربًا لريال مدريد خلفًا لزين الدين زيدان، مما فتح الباب أمام عودة الويلزي إلى سانتياجو برنابيو بعد عام من الإعارة في توتنهام.

بيل، الذي يتواجد حاليًا مع منتخب ويلز في يورو 2020، لم يخف أنه يحظى بعلاقة جيدة مع أنشيلوتي، ولم يستبعد العودة إلى الريال الموسم المقبل.

الدولي الويلزي عند سؤاله عن استعداده للعمل مع أنشيلوتي ابتسم وقال "نعم، ليس لديّ خيار آخر، أنشيلوتي سيكون مدربًا لريال مدريد الموسم المقبل".

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كما أضاف صاحب الـ32 عامًا "لا أستطيع إلا أن أقول إن لدي علاقة كبيرة معه. إنه مدرب رائع وسيفعل أشياء رائعة في مدريد".

أما عن مشاركته في يورو 2020 حتى الآن، فقال بيل ""أشعر أنني بحالة جيدة، لقد كانتا مباراتين صعبتين، لكنني مستعد للعب. لا يمكننا أن ننظر بعيدًا جدًا، لذلك علينا التفكير في مباراة تلو الأخرى".

الجدير بالذكر أن ويلز تعادلت مع سويسرا بهدف لمثله، ثم فازت على تركيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أهدر بيل ركلة جزاء بها، ويتبقى لها مباراة أخيرة في دور المجموعات أمام إيطاليا.