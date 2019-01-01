بيليرين يُطالب بوحدة الصف داخل أرسنال بعد أزمة تشاكا

تصريحات خطيرة من بيليرين..

طالب هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن لأرسنال، بضرورة وحدة الصف داخل غرفة خلع ملابس الجانرز، مشيرًا إلى أن واقعة جرانيت تشاكا قد تسببت في انقسام واضح عليه أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.

وكان تشاكا قد خلع قميص أرسنال وقام بسب جمهور الفريق في ملعب الإمارات خلال مباراة كريستال بالاس، على خلفية الهتافات القوية المعادية للدولي السويسري.

فعلة تشاكا تسببت في قيام المدرب أوناي إيمري بسحب شارة القيادة منه ومنحها للجابوني بيير إيميريك أوباميانج حتى نهاية الموسم، ولكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام داخليًا بعد هذا الحدث الكبير.

بيليرين في تصريحات للصحافة تحدث وقال "كان من الصعب عليّ كلاعب أن أتعامل مع الأمر في غرفة خلع الملابس. الأمر يتعلق بالنادي نفسه، كان عليهم التعامل بقوة فكل شيء مقسم لا يقود إلى الأمام.".

الدولي الإسباني كان من أوائل من دافعوا عن ما قام به تشاكا، حيث نشر منشورًا عبر انستجرام حث فيه الجمهور على أن يُسامح ويقدر موقف زميله وعلى ضرورة أن يتخطى النادي ما يمر به في الفترة الحالية.

وتابع بيليرين حديثه "أعتقد أن الطريقة الصحيحة هي أن ندرك ونتقبل من نحن وماذا نمتلك ونلم الشمل وندعم بعضنا البعض. هذه هي الطريقة الوحيدة من أجل أن نحقق أهدافنا.".

يذكر أن أرسنال يقبع حاليًا في المركز السابع من الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من 13 مباراة، مع وجود أنباء كثيرة حول احتمالية رحيل المدرب إيمري بعد تراجع النتائج مؤخرًا رغم إعلان الإدارة رسميًا ثقتها ودعمها له.