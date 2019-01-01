بيليتش يضع خطة خاصة لإنقاذ الاتحاد من الهبوط

حسب التقارير فأن بيلتيش قد حدد أهدافه من المباريات التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حيث كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي عن وضع المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني للفريق خطة من أجل انقاذ النادي من الهبوط.

وبحسب التقارير فأن بيلتيش قد حدد أهدافه من المباريات التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة، بمنافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضع المدير الفني مواجهات أندية النصر والشباب والأهلي والتعاون في الفئة الأولى والهدف في مواجهتهم هو التعادل، والاتفاق والقادسية والوحدة في الفئة الثانية، والهدف في مواجهتهم الفوز أو التعادل.

وتضم الفئة الثالثة كلاً من الفيحاء والباطن وأحد والحزم والرائد، وسيكون هدف بيليتش والاتحاد في هذه المباريات هو الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

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الفريق الاتحاد يمر بواحد من أسوء مواسمه خلال الفترة الحالية، حيث لم يتمكن من تقديم الأداء المميز للفريق والمنافسة على اللقب المحلي رغم الدعم الكبير الذي تلقاه الفريق.

ويحتل الفريق الاتحادي حالياً المركز قبل الأخير من جدول الدوري السعودي، برصيد 15 نقطة فقط جمعهم من 21 مباراة.