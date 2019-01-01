رجل رائع - رجل مخيب |مانشستر يونايتد × وست هام

الأفضل والأسوأ في مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام على ملعب أولد ترافورد



نجح مانشستر يونايتد في انتزاع 3 نقاط ثمينة بالدوري الإنجليزي، بعدما تغلب على ضيفه وست هام بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

الهدف الأول جاء من ركلة جزاء سجلها بول بوجبا في الدقيقة 19، قبل أن يعادل فيليبي أندرسون النتيجة للهامرز بالدقيقة 49.

الأمور كانت تسير نحو التعادل التعادل الإيجابي بين الفريقين، ولكن ركلة جزاء أخرى لبوجبا في الدقيقة 80 منحت الشياطين الحمر نقاط المباراة.

رجل رائع - أندرسون

الجناح البرازيلي كان مصدر إزعاج كبير ليونايتد منذ الدقيقة الأولى في المباراة، وافتتح التسجيل للهامرز ولكن الحكم ألغاه في لقطة مثيرة للجدل.

قام أندرسون بالعديد من المراوغات الناجحة، وحاول على المرمى 4 مرات، واحدة منهم سكنت شباك الحارس دي خيا.

نجم وست هام قاد العديد من الهجمات حتى بعد إدراك التعادل من أجل خطف الفوز، ولكن دفاع يونايتد وحارسه منعه من إضافة المزيد بأعجوبة.

دي خيا أيضاً يجب ذكره بعد التصدي الحاسم لكرة ميشيل أنطونيو القاتلة، قبل دقائق معدودة من هدف الفوز للشياطين.

رجل مخيب - روميلو لوكاكو

منحنى المهاجم البلجيكي يواصل في الانخفاض مرة أخرى، بأداء متواضع واختفاء تام عن مناطق الخطورة على مرمى الفريق الخصم.

أداء لوكاكو دفع المدرب أولي جونار سولشار، لتبديله في الدقيقة 76 لصالح اللاعب الشاب ماسون جرينود.