بيكيه: ميسي سعيد والحكام يشجعون ريال مدريد

بيكيه يفتح النار على التحكيم الإسباني

قال نجم نادي برشلونة جيرارد بيكيه إن ليونيل ميسي سعيد في النادي الكتالوني مؤكدًا أن علاقته بلاعبي ريال مدريد جيدة ويمتلك قمصان بعضهم في المنزل.

وحول جوسيب ماريا بارتوميو قال بيكيه: "أعتقد أن أن الرئيس يجب أن يحاول إدارة النادي بطريقة تجعلك قادرًا على التصرف عند ظهور المشاكل"

وأضاف: "سواء أعجبك ذلك أم لا، ضع في اعتبارك أن بارتوميو أفلت من هذه المشاكل وخلق حلولًا مؤقتة تسببت في ظهور المزيد من المشاكل"

وفيما يخص الوضع الرياضي الحالي لبرشلونة قال بيكيه: "إنه وضع معقد للغاية، من ناحية لديك الهزيمة أمام بايرن ميونخ بنتيجة قاسية، والتي كانت صعبة وأنهت الموسم بطريقة لم يحبها أحد، من ناحية أخرى لديك الأزمات الحالية"

وفيما يخص مستقبل ميسي أكد: "ما يعنيه ليونيل ميسي للنادي كبير جدًا/ في النهاية كانت هناك بعض الأحداث التي انتهت بأفضل طريقة ممكنة للنادي، ولحظات أخرى انتهت بشكل مؤسف وهذه هي كرة القدم"

وتابع: "شيء آخر هو التفكير في ليو ومستقبله، أعتقد أنه يريد أن يستمر، لقد رأيته وهو سعيد للغاية في النادي، ووجوده إلى جانبنا هو متعة وضمان للنجاح"

وفيما يخص التحكيم في الدوري الإسباني قال جيرارد بيكيه: "أنا أحترم احترافية الحكام وأعلم أنهم يحاولون القيام بأفضل ما لديهم ، ولكن عندما تأتي لحظة الشك تكون الأمور غير مفهومة"

ولكنه فتح النار كعادته قائلًا: "لقد قال حكم ذات مرة إن 85% من حكام الدوري الإسباني يأتون من مدريد، لذا من الممكن أن تأتي صافراتهم في صالح ريال مدريد حتى لو كان ذلك بشكل غير متعمد"

وعن راموس أككد: "أتحدث معه، لكن ليس بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد بالطبع، نتعامل بشكل جيد للغاية، العلاقة معه ومع الزملاء في مدريد جيدة جدًا"

واسترسل: "لقد تبادلت القمصان معهم ولدي قمصان ريال مدريد في المنزل، لدي قميص كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وراموس، لكن ارتداء واحد منهم بعيد جدًا بالنسبة لي ".

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الجدير بالذكر أن الحساب الرسمي لبرشلونة قد أثار الجدل من خلال السخرية من ريال مدريد ونجمهم السابق والمعار إلى توتنهام جاريث بيل من خلال تغريدة تم تعديلها بعد نشرها بدقائق.