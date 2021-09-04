بيكيه وكاسياس يجتمعان في قائمة إبداعية لأسباب غير رياضية

نشاط مكثف من الثنائي خلال فترة الوباء

قامت مجلة "فوربس" الشهيرة بتصنيف أكثر 100 إسباني إبداعًا خلال فترة انتشار فيروس كورونا لعامي 2020 و2021 بظهور بعض الوجوه المألوفة لعشاق كرة القدم.

المجلة وضعت جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني ضمن تصنيفها، وكذلك إيكر كاسياس الحارس السابق لغريمه ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن وجود بيكيه جاء بسبب نشاطه في الأعمال التجارية بفضل شركته "Kosmos" الشهيرة.

وقامت هذه الشركة مؤخرًا بشراء حقوق بث دوري الدرجة الأولى الفرنسي في إسبانيا، لتستفيد من انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وحصل كذلك بيكيه على العديد من الأرباح من خلال موقع "يوتيوب" بسبب تعاونه مع المستخدم الشهير إيباي لانوس.

ومن جانبه اتخذ كاسياس خطوات هامة في مجال الأعمال بعد اعتزاله كرة القدم بسبب بعض المشاكل الصحية، حيث استثمر في العديد من الشركات.

وركز حارس ريال مدريد السابق مجهوده على البرامج والتقنيات الجديدة، بالإضافة لعمله في شركة تركز على تشخيص أمراض القلب للرياضيين، وهي المشكلة التي دفعته للاعتزال.

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وبالإضافة لذلك يرتبط كاسياس بشركة "Kogna Sports Intelligence" وهي شركة مختصة بتحليل مباريات كرة القدم بالذكاء الاصطناعي، ويستخدمها العديد من المدربين مثل أوناي إيمري مدرب فياريال.

ويتواجد بذلك الثنائي بجدارة في القائمة الإبداعية لهذه الفترة الحرجة التي مر بها العالم، بسبب استمرار أنشطتهما رغم كل الصعوبات المحيطة.