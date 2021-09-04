بعد الميركاتو المجنون .. ديمبيلي وفاتي على رأس أولويات برشلونة

النادي يريد حسم مستقبل بعض النجوم الشباب

بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، يسعى نادي برشلونة الإسباني، للتركيز على العديد من الملفات الهامة التي تخص الفريق.

برشلونة تخلى عن نجمه الأبرز في تاريخه ليونيل ميسي هذا الصيف، بسبب عدم تسجيله على خلفية الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وفي اليوم الأخير من سوق الانتقالات، فجر النادي الكتالوني مفاجأة بالتخلي عن أنطوان جريزمان لأتلتيكو مدريد والتعاقد مع لوك دي يونج مهاجم إشبيلية.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم بيع إيلاش موريبا إلى لايبزيج وإيمرسون رويال إلى نادي توتنهام الإنجليزي.

ما هي الخطوة القادمة لبرشلونة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن الخطوة القادمة ستكون هي تجديد عقد بعض اللاعبين لفترة أطول.

وعلى رأسهم عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في يونيو 2022.

المهمة ليست سهلة لعدم وجود أي بند يتيح لبرشلونة تجديد عقد اللاعب بشكل تلقائي، لذلك قرر جوان لابورتا خوض المهمة بنفسه لإقناع اللاعب.

المشكلة المالية التي يمر بها برشلونة تجعل الأمور صعبة، ولكن سيكون هناك اجتماع مع وكيله لوضع الموقف على المسار الصحيح.

ماذا عن أنسو فاتي وبيدري؟

أوضحت الصحيفة أن خلال هذه الأثناء، تم الحديث بالفعل عن تجديد عقد النجم الشاب أنسو فاتي، الذي حصل مؤخرًا على الرقم 10 الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

النادي يريد الحفاظ على خدمات فاتي لاعتباره اللاعب الأهم بالنادي في المدى القصير والمتوسط والطويل، واللاعب نفسه كذلك يريد الاستمرار.

ولكن الأمر يتوقف كذلك على وكيله جورج مينديش، وسط حالة من التفاؤل داخل برشلونة للتوصل إلى اتفاق.

وأما بالنسبة لبيدري فعلى الرغم من تجديد عقده لمدة عامين من جانب واحد، إلا أن برشلونة يريد منحه عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات، لإثبات إيمان النادي به.