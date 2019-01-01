بيكيه وبويول يستعيدان معاً ذكريات السداسية التاريخية لبرشلونة (1)

الجزء الأول من الحوار المطول للثنائي كارليس بويول وجيرارد بيكيه

استرجع جيرارد بيكيه، وكارليس بويول ذكرياتهما عن فوز برشلونة بالسداسية التاريخية، لعام 2009 في خلال فيلم وثائقي تم نشره على قناة TV3.

في بداية الفيلم الوثائقي تحدث الثنائي عن السنة الى حصل فيها برشلونة عن السداسية، وقالا.

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بيكيه: "أعتقد أنني لا أملك صورة مع الستة ألقاب معاً، ولكن مهلاً ما تكلفة الفوز بدوري أبطال أوروبا؟، إنها مرتفعة للغاية؟".

بويول: "لقد التقطت صورة مع الكؤوس الستة معاً، لقد كنت في تقرير بصفتي قائد الفريق".

بيكيه: "عندما تحصل على السداسية فإنك تعتقد أنك ستفعلها كل عام، تشعر حينها أنك لا تقهر، اليوم الذي تتوقف فيه الانتصارات فإنك تقدرها أكثر وتعرف قيمتها".

بويول: "هل سيحدث مرة أخرى أن نفوز بستة ألقاب؟، إنها ليست سهلة؟".

بيكيه: "الفوز بالسداسية، أمر فريد من نوعه، ومن الصعب تكراره".

وانتقل الثنائي، لتذكر بداية حقبة بيب جوارديولا مع الفريق، وما فعله مع برشلونة.

بويول: "وصل جوارديولا وكانت هناك تغييرات كبيرة في غرفة خلع الملابس، في الصيف التقينا مع بيب واللاعبين وطلبنا من بقاء صامويل إيتو ووثق به، وبالفعل إيتو منح الفريق الكثير ليس على الجانب الهجومي فقط بل في الجانب الدفاعي، لقد كان أول من يضغط في حال فقدان الكرة".

بيكيه: "بالفعل إيتو كان لاعباً فريداً من نوعه يمتلك شخصية مميزة وقوية لقد كان شخصاً جيداً".

بويول: "لم نحقق الفوز منذ البداية، ولكننا أخبرنا بيب أنه لا داعي للقلق لم يكن لدينا حظاً فقط، وأجابنا نعم هذا ما نحتاجه ولكن إن لم نحقق الفوز في المباراة القادمة فإنهم سيرمونني في الشارع".

بيكيه: "بيب كان لديه الشجاعة لوضعي أنا وبيدرو وبوسكيتس في وسط الملعب لقد كانت بمثابة قنبلة، لقد قام بسياسة المداورة في الفريق، في البداية كنا نطلع بالكرة بسهولة من الخلف، ولكن في العام الثالث والرابع كان الأمر مختلفاً".

وعن بطولات الكأس قال الثنائي.

بويول: "في نهاية الموسم وصلنا وأمامنا خيارات بطولة الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، وفي النهاية حصلنا عليهم جميعاً، هل تتذكر طريقة لعب "جيري"، في النهائي التي فاجأنا بها أتليتك أنا من اليسار ويايا توريه من الجانب الأيمن وألفيس من الأمام، تلك الكأس كان لها أهمية خاصة لأن الجميع يرغبون في الفوز بالثلاثية".

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بيكيه: "في نهائي كأس 2009 قلت لنفسي الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يحدث هو أن يسجل توكوري هدفاً، ولكنه سجل هدفاً رائعاً، كان هذا أول لقب لي ولهذا احتفلت به كثيراً".