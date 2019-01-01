لويس سواريز يرفض عرضًا صينيًا لمغادرة برشلونة

الأوروجوياني لويس سواريز يرفض عرضًا من الصين لمغادرة برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة قد رفض مؤخرًا عرضًا من الصيف من أجل ترك النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة والتي أكدت أن اللاعب قرر البقاء مع برشلونة لموسم إضافي وعدم الرحيل.

وذكرت الصحيفة أن ذلك العرض الذي يتم الافصاح عنه للمرة الأولى جاء لسواريز في الصيف الماضي وجاء برقم خيالي للنجم الأوروجوياني.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فسواريز رفض الرحيل عن برشلونة بسبب صداقته المقربة من ليونيل ميسي وطموحه في الحصول على المزيد من البطولات مع الفريق الكتالوني.

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وأوضحت الصحيفة أن سواريز أراد أيضًا أن يتم لم الشمل بينه وبين ميسي ونيمار في الصيف الماضي عندما كانت الإدارة تتفاوض مع باريس سان جيرمان على استعادة البرازيلي.

وكان سواريز قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من صفوف نظيره ليفربول في صيف 2014 ومر بفترات نجاح كبيرة خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن سواريز كان قد شارك في 268 مباراة لبرشلونة حتى الآن سجل خلالهم 190 هدف في كل البطولات وصنع 105.