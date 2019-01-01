الليجا

بويول يعلن رفضه العودة لبرشلونة

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النجم الإسباني المخضرم يكشف حقيقة عمله بالنادي الكتالوني

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف كارليوس بويول نجم برشلونة السابق، عن موقفه النهائي من العودة للنادي الإسباني في منصب إداري هذا الموسم.

العديد من الأنباء ربطت بويول بالانتقال لبرشلونة، لتولي مهمة المدير الرياضي له، والعمل على تطوير الفريق الفترة القادمة.

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بويول رد من خلال حسابه على موقع "تويتر" قائلاً:"الأسابيع الماضية شهدت حديثاً عن عودتي لبرشلونة بمنصب المدير الرياضي، لذلك كان يجب الخروج لتوضيح الأمر".

وأضاف:"قررت عدم قبول عرض النادي، الأمر لم يكن سهلاً لرغبتي المستمرة في العودة لبرشلونة".

وتابع صاحب الـ41 عاماً:"هناك بعض المشاريع الشخصية ظهرت في الفترة الأخيرة وأحرص على استكمالها".

يذكر أن بويول يعتبر من أبرز أساطير برشلونة وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية، قبل الاعتزال في يوليو 2014.

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