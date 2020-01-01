بيكيه: أختلف مع ميسي في تصريحاته ولن ننسى روما وليفربول

المؤتمر الصحفي لجيرارد بيكيه قبل مواجهة نابولي

أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة أنه يختلف مع ليونيل ميسي زميله في الفريق، حول أن البلوجرانا ليس قادراً على تحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستعد برشلونة، لمواجهة نابولي مساء غد الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب سان باولو.

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وقال بيكيه في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نابولي فريق تحسن بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ستكون مباراة صعبة ومعقدة للغاية سنكون في حالة تأهب أمامهم".

وتابع: "لدينا الكثير من المعلومات عن نابولي، إنهم يتطورون ويتحسنون بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، وسيضعوننا في مأزق إن لم ندخل المباراة بعقلية مناسبة سنعمل على فرض أسلوبنا من البداية وخلق الفرص لتسجيل الأهداف".

وواصل: "لدينا مباراة مهمة للغاية، في أسبوع صعب سنلعب أمام نابولي وبعده ريال مدريد في الكلاسيكو يجب أن نواصل العمل لنتحسن".

وعن تصريحات ليونيل ميسي بأن الفريق لا يمكنه الفوز بدوري الأبطال، قال المدافع الإسباني: "ربما في السنوات الأخيرة كنا مرشحين للفوز، والآن نحن لسنا كذلك ولكن نحن برشلونة ولدينا دائماً الإمكانيات المهم الآن أن نسير خطوة بخطوة وبعد ذلك سنرى ماذا يحدث".

وعن تواجد اسمه في أزمة وسائل التواصل الاجتماعي الأخيرة قال: "لقد أزعجني هذا الأمر، لا يمكنني قول إنني لا أهتم، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن السيطرة عليها الجميع يمكنه قول ما يريد".

وأضاف: "اعتقد أن بارتوميو لا دخل له لقد رأيته وأعرف ذلك، ولكن دعونا نغلق تلك الصفحة ونركز على مباراة الغد".

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وعن خروج الفريق في آخر موسمين من البطولة على يد ليفربول وروما قال: "لن ننسى ذلك لقد كانتا ضربتين قويتين للغاية، ولكن يمكننا أن ننظر للأمور الإيجابية ونتطلع للمستقبل".

وعن رأيه في إدارة الفريق الحالية: "لن أتحدث في هذا الموضوع، وعندما نصل إلى الانتخابات سيقول الأعضاء كلمتهم، ومن جانبنا إذا أردنا راحة البال فعلينا القتال والفوز".