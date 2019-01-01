بيكهام: من الرائع إقامة كأس العالم للأندية في قطر قبل 2022

النجم الإنجليزي الشهير يُثني على قرار الفيفا

أشاد النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإسناد مهمة تنظيم كأس العالم للأندية لدولة قطر، كأفضل اختبار عملي قد استضافة مونديال 2022.

وقال في مقابلة مع شبكة (بي إن) القطرية "إنه أمر مذهل لأنك تريد أن تكون أفضل فريق في العالم، وهذا ما تمنحه لك المسابقة".

وأضاف "وكون البطولة تنظم في قطر هو تحضير جيد قبل الموعد المرتقب بعد ثلاث سنوات وهذا أمر رائع".

وتابع حديثه، لكن كلاعب ما يهم هو أن نساهم في المسابقات الكبيرة التي سيتحدث عنها الناس فيما بعد، وأي لاعب يود المشاركة في المواعيد الكبرى والمنافسة جيدة لأي فريق".

وختم حديثه "أنا متأكد أنه لو طرح السؤال على أليكس فيرجسون أو يورجن كلوب، سيجيبون بأنهم بالطبع يريدون المشاركة في البطولة، وبأنهم يريدون الأفضل ليس هناك شك في ذلك".

ويواجه ليفربول منافسه المكسيكي مونتيري في هذه الأثناء، لتحديد هوية من سيواجه فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية، بعد فوز الفريق البرازيلي على الهلال السعودي بنتيجة 3-1 أمس الثلاثاء.