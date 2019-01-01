راموس: أريد الانتصار بدلاً من الرقم القياسي

قائد لا روخا يتطلع للأولمبياد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا أسفه لانتهاء مباراة فريقه بالتعادل مع النرويج ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات يورو 2020.

وقال راموس عقب المباراة:"التعادل مخيب، لقد استغل منتخب النرويج الدقائق الأخيرة، وفي لعبة واحدة عادلوا النتيجة".

وأضاف:"أشعر بالحزن لأني كنت أرغب في بلوغ التأهل خلال تلك المباراة".

وعن تحقيقه للرقم القياسي في عدد المشاركات مع لا روخا قال:"الرقم هو أمر ثانوي. كنت لأحب الانتصار بدلاً منه".

وتابع:"إنه فخر أن أكون إسبانياً ارتدى هذا القميص لأكبر عدد ممكن، ولا زلت أرغب في ارتدائه للمزيد من المرات".

وعن دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) قال:"من المبكر أن نتحدث عنها، ولكن من سينال تلك الفرصة لن يرفضها".

يذكر أن المنتخبات الأولمبية يحق لها استدعاء 3 لاعبين فوق سن 23 عاماً في تلك الدورات.