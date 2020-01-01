بيكنباور يسخر من برشلونة: باريس سان جيرمان ليس ضعيفًا مثلهم!

تصريحات نارية..

اعتبر فرانز بيكنباور، أسطورة الكرة الألمانية، أن باريس سان جيرمان لا يمتلك نقاط ضعف مثل التي يمتلكها برشلونة، مما سيصعب كثيرًا من مهمة بايرن ميونخ أمامه في دوري أبطال أوروبا.

ولم يجد العملاق البافاري صعوبة في تخطي عقبة برشلونة بربع النهائي وسحقه بثمانية أهداف لهدفين، ثم فاز على ليون بثلاثية نظيفة ويضرب الآن موعدٍ مع بي آس جي في نهاية دوري الأبطال.

بالنسبة لبيكنباور، فمباراة ناديه أمام عملاق فرنسا مختلفة وأصعب بكثير من مباراة البرسا، وزعم أن حظوظ كلا الفريقين متساوية.

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الأسطورة في تصريحات صحفية قال "عندما لعب برشلونة أمام بايرن كان لديّ الشعور دائمًا بوجود نقاط ضعف لديهم بمقدورنا استغلالها جيدًا".

كما أضاف "هذه ليست الحالة عندما يتعلق الأمر بباريس، ليس لديهم أي نقاط ضعف، كما أنهم يمتلكون نيمار ومبابي، لا يوجد لاعب يصل لهم من الأساس".

وتابع "المباراة 50:50، أنا معجب بباريس، لديهم فريق متكامل ولكن نحن في بايرن لدينا لاعبين رائعين أيضًا، الجميع جاهز، سيكون وقتًا مثيرًا حقًا".

وأتم "لاعبونا نادرًا ما يرتكبوا بعض الأخطاء وإذا فعلوا فلدينا مانويل نوير، حارس مرمى من طراز رفيع يمكنه سد أي ثغرة".

يذكر أن بيكنباور حقق لقب دوري الأبطال في ثلاث مناسبات متتالية بقميص بايرن ميونخ في السبعينيات.