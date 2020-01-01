الحرب خدعة؟ تغييرات قد تطرأ على تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان

الموقف لا يزال غامضًا..

لا يزال موقف مشاركة بنجامين بافارد من المشاركة أساسيًا مع بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان غامضًا، وإن ظلّ أغلب الظن أنه سيتواجد على مقاعد البدلاء ولن يبدأ المباراة.

بافارد غاب عن مباراة برشلونة في ربع النهائي بسبب الإصابة، ثم عاد وشارك في بعض الدقائق أمام ليون، لتبدأ الآمال في التزايد بأن يرتاد الجبهة اليُمنى أمام بي آس جي ويعود جوشوا كيميش إلى منتصف الملعب مجددًا.

لكن هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أكد أن بافارد على الأغلب لن يلعب، فقال للصحافة "لا أثق في إمكانية مشاركته بنسبة 100%".

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توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، خرج من الناحية الأخرى وقال أنه يثق في أن البافاري لا يمارس "حرب الخداع" عليه، وأن صور بافارد المسربة من التدريبات تؤكد أنه لن يشارك أساسيًا.

في كل الأحوال، موقف الدولي الفرنسي بطل العالم 2018 مجهول إلى حد كبير، الأمل الأكبر لفليك أن يُعيد كيميش إلى منتصف الملعب لزيادة التوازن الدفاعي، ولكن في الوقت نفسه فالمخاطرة أمام نيمار في الجبهة اليُمنى غير ممكنة في مباراة كتلك.

على صعيد آخر، يزداد موقف جيروم بواتينج من المشاركة أساسيًا ضبابية هو الآخر، فالدولي الألماني تعرض لإصابة عضلية أمام ليون، وغير مؤكد أنه أتم شفائه الكامل منها.

في هذه الحالة سيضطر فليك إلى الاعتماد على واحد من الثنائي نيكلاس زوله أو لوكاس هيرنانديز جنبًا إلى جنب مع دافيد ألابا، وقد قال فليك أنه "سيفكر في الأمر" وسيقرر مع آخر مران يوم السبت.

يذكر أن كيميش قد خرج للصحافة يوم السبت وأشار هو الآخر إلى أنه لا يتوقع تغييرات في التشكيل أمام باريس ويتوقع أن يشارك بصورة طبيعية في مركز الظهير الأيمن.