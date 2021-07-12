بيكفورد كان سيسدد .. كواليس إخفاق إنجلترا في ركلات الترجيح

الكشف عن كواليس هزيمة إنجلترا للقب اليورو

عانت إنجلترا من هزيمة مؤلمة في نهائي بطولة أوروبا، بعد أن أهدرت ثلاث ركلات جزاء متتالية أمام إيطاليا، تحت أنظار الإنجليز في ويمبيلي بالعاصمة لندن.

وكان للثلاثي، ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا النصيب الأكبر من المعاناة بعد أن أهدروا ركلات الترجيح ليمنحوا الفريق الخصم الكأس على طبق من ذهب.

وأشارت لقطات مسربة إلى أن إسم جوردان بيكفورد كان متواجد ضمن قائمة اللاعبين لتسديد ركلات الترجيح، لكنه لم ينفذها.

ماذا هي كواليس إخفاق إنجلترا في ركلات الترجيح؟

ظهرت لقطات مسربة تكشف كواليس ما دار بين ساوثجيب واللاعبين أثناء تجمع الفريق بعد الوقت الإضافي، الذي انتهى بالتعادل 1-1، وأنه كان من المفترض أن يتقدم جوردان بيكفورد لتسجيل الركلة السادسة لكن لم يحدث ذلك.

تفاصيل المشهد

يقترب ساوثجيت من راشفورد -الذي أهدر ركلة الجزاء الثالثة لإنجلترا- يخبره بشيء لفترة وجيزة ويرد مهاجم مانشستر يونايتد عليه بإيماءة.

ثم يبحث صاحب الـ52 عامًاعن سانشو -الذي أهدر ركلة الجزاء الرابعة- في الحشد ليخبره بشيء مماثل ثم يفعل الشيء نفسه مع ساكا -الذي أهدر ركلة الجزاء الخامسة لمنتخب إنجلترا- بعد استشارة أحد أعضاء الجهاز الفني.

يُظهر المقطع أيضًا ساوثجيت وهو يقول لـكالفين فيليبس أنه سينفذ ركلة الجزاء السابعة، ثم يشير ساوثجيت إلى شخص ما بعيدًا عن أنظار الكاميرا ويقول: "ثمانية".

بالطبع لم يحتاج ساوثجيت إلى الركلة السادسة أو السابعة أو حتى الثامنة، فكان تصدي دوناروما لضربة ساكا كافياً لإعلان إيطاليا بطلًا لنسخة يورو 2020 وحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخها.

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