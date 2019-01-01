الشارقة: أندريه أيو؟ لم نُفاوض أي لاعب أجنبي

مدير الاحتراف بالنادي الإماراتي يتحدث عن سوق الانتقالات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى أحمد مبارك الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة الكرة ومدير الاحتراف في نادي الشارقة وجود أي مفاوضات مع أندريه أيو لاعب سوانسي الإنجليزي أو غيره من اللاعبين الأجانب.

وكان بطل دوري الخليج العربي الإماراتي قد فقد مهاجمه ويلتون سواريز بانتقاله إلى الوصل بنهاية عقده هذا الشهر، ويبحث "الملك" حاليًا عن لاعب أجنبي يُعوض هدافه في الموسم الماضي.

وقد ارتبط النادي بعدد من الأسماء خلال الأيام القليلة الماضية أبرزها أيو، لكن الجنيبي نفى الأمر بقوله لصحيفة الخليج الإماراتية "كل ما كُتب أو قيل حول مفاوضات الشارقة مع لاعبين مواطنين أو لاعب أجنبي بديل للبرازيلي ويلتون عارٍ عن الصحة ومجرد إشاعات".

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وأضاف "أريد الإيضاح لجمهور الشارقة أننا مازلنا في طور البحث عن لاعب محترف أجنبي واحد، والاجتماعات متواصلة، وحتى أيام العيد كنا في اجتماعات حتى الفجر حول هذا الأمر، بحضور المدرب عبدالعزيز العنبري والإدارة واللجنة الفنية".

"يجب أن نأخذ الوقت الكافي للتعاقد مع اللاعبين، سواء على مستوى اللاعب الأجنبي أو اللاعبين المواطنين المرصودين، فالمسألة ليست سهلة. وسنبدأ العمل في هذا الملف في الأيام القليلة القادمة".

المسؤول البارز في الشارقة أتم تصريحاته بالتأكيد على أن النادي لن يقوم بثورة على مستوى اللاعبين المواطنين، إذ لن يضم سوى 3-4 لاعبين حسب احتياجات المدرب العنبري وبما يتفق مع لوائح البطولة.

يُذكر أن لوائح بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي تسمح لكل نادٍ بضم 22 لاعبًا مواطنًا و9 لاعبين من كل فئة من أبناء المواطنات والمواليد والمقيمين، بجانب 4 لاعبين أجانب، ليصل العدد إلى 35 لاعبًا.