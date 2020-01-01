الخسائر تحيط بريال مدريد .. تخفيض الرواتب ضرورة لابد منها

ريال مدريد في حاجة لتدخل سريع من أجل إنقاذ الوضع المادي داخل النادي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد يعاني على المستوى المادي كحال بقية أندية القارة الأوروبية بسبب جائحة كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن تخفيض الرواتب وإعادة جدولتها في الفترة المقبلة ستكون ضرورة لا غنى عنها.

وأوضحت الصحيفة أن دخل النادي قل بنسبة 25% في آخر عامين، ليصل إلى 616 مليون يورو فقط هذا العام!

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وكان النادي قد اتفق مع نجومه على تخفيض الرواتب بنسبة 10% في الموسم الماضي، وهو ما وفر حوالي 45 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن اتفاق مثيل أو أكثر خفضًا للرواتب أصبح من الضروريات في ريال مدريد بالفترة المقبلة من أجل منع النادي من المزيد من الخسائر لو لم يتم فتح المدرجات قريبًا.

وارتفعت ميزانية ريال مدريد الخاصة بالرواتب في السنوات الماضية بشكل واضح بالرغم من التخفيض الأخير، حيث تحركت من 394 مليون يورو في 2018 إلى 411 في العام التالي، إلى 448 في العام الجاري.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يعقد جمعية عمومية عادية اليوم الأحد الموافق الـ 20 من ديسمبر لمناقشة أوضاع النادي.