بيرهوف: منتخب ألمانيا مقبل على حقبة جديدة

أوليفر بيرهوف يتحدث عن يواخيم لوف واستبعاد مولر وهوميلز وبواتينج ومستقبل منتخب ألمانيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدير العام لمنتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف إن على مشجعي المانشافت التحلي بالصبر لأن اللاعبين الشباب الموجودين يحتاجون إلى فرصة.

وكان يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قد قام باستبعاد توماس مولر و جيروم بواتينج وماتس هوميلز من قائمة المنتخب.

وعلى ذلك، تحدث أوليفر بيرهوف عن ثقته الكاملة في قدرة الجيل القادم على إعادة ألمانيا إلى قمة كرة القدم العالمية.

وقال بيرهوف: "الخروج من صدمتي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية سيحتاج إلى بعض الوقت، ولكننا سنخرج منه أقوى بكثير، أنا أثق في ذلك"

سحَرَ يَسحَر ، سَحْرًا وسِحْرًا ، فهو ساحِر ، والمفعول مَسْحور.. 🎩 pic.twitter.com/BH1c9Bt3Jy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "إننا ندخل مرحلة جديدة، المهم أن نبدأ في تنفيذ الخطوط العريضة التي وضعناها، وأن يبذل الجميع كل ما لديهم من أجل التقدم لخطوات إلى الأمام"

وتابع: "أعتقد أننا نمتلك مجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ولدينا عددًا من الشباب الذين يمتلكون القدرة على بناء مستقبل المنتخب"

وقال أيضًا: "نريد أن نواصل طريقنا الذي سلكناه منذ نهاية كأس العالم الأخيرة في روسيا، ومع ذلك حذر من خطورة الاستعجال في مرحلة إعادة البناء"

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يذكر أن أوليفر بيرهوف كان قد سجل الهدف الذهبي لمنتخب ألمانيا أمام منتخب جمهورية التشيك في نهائي كأس الأمم الأوروبية عام 1996، والذي حسم به اللقب للمانشافت.