بيرنارديسكي: نريد الفوز بكأس السوبر

لاعب يوفنتوس سعيد بهدفه ضد بولونيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شدد فيديريكو بيرنارديسكي على أهمية مباراة السوبر الإيطالي ضد ميلان مساء الأربعاء القادم، مؤكدًا عزمه ورفاقه في يوفنتوس الفوز بها.

وسجل لاعب فيورنتينا السابق هدف يوفنتوس الأول ضد بولونيا في مباراة ثمن نهائي كأس إيطاليا اليوم، فيما أضاف مويس كين الهدف الثاني ليضمنا لفريقهما المرور لدور الـ8 للموسم الـ12 على التوالي في رقم لم يُحققه أي فريق آخر.

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وأبدى بيرنارديسكي سعادته البالغة بالتأهل، مضيفًا "أنا سعيد جدًا بسبب الهدف وأكثر سعادة بسبب التأهل للدور القادم والفوز بمباراة لم تكن سهلة".

"كانت المباراة الأولى بعد فترة التوقف الشتوي ولذا كان من المهم أن نثبت أننا جاهزون ومستعدون ذهنيًا للعب".

أضاف حول لقاء السوبر في السعودية يوم الأربعاء المقبل "كأس السوبر مباراة مهمة جدًا لنا، نريد اللعب جيدًا وجلب الكأس للنادي".