دييجو ريباس يتمنى فوز أتليتكو مدريد بدوري الأبطال

لاعب فلامينجو الحالي يحن لفريقه القديم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى دييجو ريباس رغبته في فوز فريقه السابق "أتليتكو مدريد" بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ورغم أن دييجو لم يلعب مع فريق العاصمة الإسباني إلا موسم ونصف على فترتين خاض خلالهم 62 مباراة أحرز بهم 8 أهداف إلا أنه مازال يعشق النادي ويُشجعه، وقد تمنى فوزه باللقب الغالي خاصة أن النهائي يُقام على ملعبه واندا ميتروبوليتانو.

وقال لاعب فلامينجو الحالي الذي كان جزءً من فريق أتليتكو مدريد المتوج بالليجا موسم 2013-2014 والذي خسر المباراة النهائية لدوري الأبطال أمام ريال مدريد "آمل أن يتمكن أتليتكو مدريد من الفوز بدوري أبطال أوروبا على ملعبه".

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"منذ كنت مع الفريق وأنا مشجع له. أتليتكو دومًا ما امتلك فريق تنافسي جدًا، وإن واصل هكذا الأهداف ستتحقق بالتأكيد".

يُذكر أن البرازيلي صاحب الـ33 عامًا لعب خلال مسيرته في أوروبا لكلٍ من بريمن وفولفسبورج في ألمانيا ويوفنتوس في إيطاليا بجانب بورتو البرتغالي وفيناربخشة التركي.