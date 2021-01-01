بيرلو يعلن غياب رونالدو عن مواجهة يوفنتوس وأتالانتا

صدمة قوية للسيدة العجوز

كشف أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، عن صدمة قوية لجماهير فريقه، بغياب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة أتالانتا.

الفريق يستعد للعب غدًا ضد نظيره العنيد، من أجل المنافسة على انتزاع المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي.

يوفنتوس سيلعب هذه المباراة من دون رونالدو، بسبب معاناته من مشكلة عضلية وفقًا لما أكده بيرلو بالمؤتمر الصحفي للقاء.

ماذا قال بيرلو قبل مواجهة أتالانتا بالدوري الإيطالي؟

بيرلو قال في تصريحاته:"كريستيانو لن يشارك في المباراة بسبب مشكلة في عضلاته، ستكون مخاطرة كبيرة بالنسبة لنا أن نشركه في المباراة".

وأضاف:"نأمل أن يتمكن من التعافي يوم الأربعاء، المشكلة حدثت بعد المباراة الأخيرة، لم يكن قادرًا على اللعب بالطريقة التي أرادها في التدريب هذا الأسبوع".

كيف يلعب يوفنتوس في غياب رونالدو؟

المدرب الشاب قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا سيشارك كأساسي ضد أتالانتا.

وهو ما يعني دخول الفريق بثنائية مكونة من ديبالا والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا، طمحًا في الفوز على الفريق المستضيف.

ويأمل بعدها بيرلو أن يظهر المهاجم البرتغالي مرة أخرى في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء القادم ضد بارما بالدوري الإيطالي.

كيف تبدو المنافسة في الدوري الإيطالي هذا الموسم؟

إنتر يبتعد بالصدارة عن جميع الفرق، حيث يأتي في المركز الأول بـ74 نقطة بفارق 63 نقطة عن ميلان أقرب منافسيه.

وعلى جانب آخر يترقب يوفنتوس وأتالانتا الموقف من بعيد، حيث يمتلك الأول 62 نقطة والثاني 61، بينما يأتي نابولي في المركز الخامس بـ59 نقطة محاولًا المنافسة على مقعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ماذا قدم رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم؟

يوفنتوس يعاني كثيرًا على المستوى الجماعي هذا الموسم، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي، وابتعد عن المنافسة على الدوري الإيطالي.

ومع ذلك يتمتع رونالدو بسجل مميز من الناحية الفردية، حيث سجل 32 هدفًا وصنع 4 في 37 مباراة بكل البطولات.

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