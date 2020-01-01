بيرلو يعلق على ديبالا “الغاضب” ورونالدو المُصاب بكورونا

المدرب يوضح الموقف بذكاء..

اعترف أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس ، بأن باولو ديبالا كان غاضبًا لعدم مشاركته في مباراة كروتوني، إلا أنه نجح في احتواء الموقف بالنهاية ومر مرور الكرام.

ديبالا لم يلعب هذا الموسم أي دقيقة حتى الآن، وكان أول انضمام له لتشكيلة البيانكونيري أمام نابولي في المباراة التي انسحب فيها نادي الجنوب بسبب فيروس كورونا.

اليوفي تعادل بعدها مع كروتوني بهدف لكل منهما، وبيرلو لم يتمكن من إشراك ديبالا بحجة تحصل فيدريكو كييزا على البطاقة الحمراء، ما كان سببًا في غضب عارم من الدولي الأرجنتيني.

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عمومًا، خرج بيرلو إلى الصحف قبيل مباراة دينامو كييف في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وأكد على أن الأمور تحت السيطرة رغم كل ما قالته الصحافة.

بيرلو قال "تحدثت مع ديبالا بالأمس كما أفعل مع أي شخص آخر، لقد كان غاضبًا بعض الشيء لأنه لم يلعب أمام كروتوني، ولكن يجب أن نتذكر أنه لم يلعب منذ ثلاثة أشهر".

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كما أضاف "لقد أمضى أيامًا في الأرجنتين في غرفته يتناول الأدوية ولم يلعب، لقد أخذته إلى قائمة مباراة كروتوني حتى أمنحه بعض الدقائق، لكن للأسف لم أتمكن بسبب الطرد".

وأتم في هذا الصدد "سيكون ديبالا متاحًا أمام دينامو كييف وسنرى ما يجب علينا القيام به".

وتحدث بيرلو أيضًا عن استمرار غياب كريستيانو رونالدو عن الملاعب بسبب فيروس كورونا، وكشف أن تشكيلة السيدة العجوز ستظل كما هي غالبًا أمام دينامو كييف.

المدرب الإيطالي اختتم بقوله "رونالدو سيغيب كما كان الحال يوم السبت، لدينا لاعبون آخرون يمكنهم اللعب في نفس مركزه كما فعل موراتا أمام كروتوني. علينا الفوز في أول مباراة حتى نكون في آمان".

يذكر أن يوفنتوس سيلتقي بعد مباراة دينامو كييف مع برشلونة في الجولة الثانية من المجموعة، بينما يلتقي العملاق الكتالوني في أولى مبارياته مع وفيرينتسفاروس المجري بكامب نو.