كلوب: ننتظر عودة فان دايك كانتظار الزوجة الصالحة لعودة زوجها من السجن!

تشبيه غريب بعض الشيء لكنه مفهوم..

أرسل يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، رسالة دعم كبيرة إلى نجم فريقه المُصاب فيرجيل فان دايك، عندما أكد على أن النادي سينتظر عودته كانتظار الزوجة الصالحة لعودة زوجها من السجن.

فان دايك أُصيب في الركبة خلال تعادل ليفربول مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين لكل فريق، وذلك بعد التحام قوي من جوردان بيكفورد خرج من الملعب على إثره بعد ست دقائق فقط.

وأعلن الريدز في بيانٍ رسمي أن فان دايك سيخضع لجراحة في الركبة من دون تحديد عنوان الإصابة، في وقتٍ تشير فيه الصحف إلى أن الهولندي أصيب بقطع في الرباط الصليبي مع احتمالية عودته في نهاية هذا الموسم.

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كلوب بدوره قال عبر الموقع الرسمي لليفربول "بعض الأشياء واضحة، سيغيب الآن لفترة وهذا واضح، لا نريد تحديد إطار زمني لأن الأمر يختلف من لاعب لآخر، في النهاية فيرجيل هو فيرجيل ونحن لا نريد تحديد أي إطار زمني".

كما أضاف "لكنه سيغيب لفترة طويلة وهذا هو الوضع، هذا ما نعرفه منذ أظن يوم السبت، رأيته مرة واحدة على مقاعد البدلاء وكان واضحًا أنه سيغيب لفترة طويلة".

"نحن نشعر به للغاية في هذا الموقف الآن، لأن معظمنا وقع في مثل هذه المواقف من قبل ويدرك أنها هراء تمامًا، اللاعب يكون في حاجة إلى تجاوزها وسيتجوز فيرجيل ذلك بنسبة 100% وهو اليوم في أول أيام التعافي بالفعل."

وتابع "نحن نسير بالفعل في الاتجاه الصحيح وهذا جيد والباقي هو كرة القدم والحياة مثل التحدي دائمًا، لذا انظر إلى ما تحصل عليه ثم استفد منه وهذا ما نفعله الآن".

وأتم "بالطبع نحن على تواصل، نحن هنا من أجله وهو يعلم ذلك، سننتظره كانتظار الزوجة الصالحة لزوجها عندما يكون في السجن، وفي غضون ذلك كل ما يمكننا القيام به هو محاولة تسهيل الأمر عليه قد الإمكان".

الجدير بالذكر أن رابطة البريميرليج رفضت معاقبة بيكفورد على تدخله العنيف، بينما أعلن فان دايك بدوره أنه سيركز بكل ما أوتي من قوة على مرحلة الشفاء والعودة سريعًا للملاعب.