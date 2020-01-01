بيدرو يُعلن مغادرته لتشيلسي بنهاية هذا الموسم

لكن متى ينتهي الموسم؟

أكد بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي، على أن رحلته في ستامفورد بريدج سوف تنتهي بنهاية عقده مع انقضاء هذا الموسم، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

ومن غير المعلوم متى سيتم استئناف الدوريات الأوروبية مرة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن يحلم مسؤولو كرة القدم أن يتمكنوا من إنهاء الموسم قبل 30 يونيو المقبل رغم استحالة الفكرة.

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الدولي الإسباني في تصريحات صحفية تحدث عن مستقبله قائلًا "نعم، سأرحل عن تشيلسي عندما ينتهي عقدي، ولكن في الوقت الراهن هذا ليس الأمر الأكثر أهمية.".

كما أضاف "ما يحدث وما يتعلق بمستقبلي سوف نراه ولكنه الآن غير مهم لأننا لا نعرف متى سوف نعود إلى التدريب أو لعب المباريات.".

وتحدث صاحب الـ32 عامًا عن أزمة كورونا وقال "الشيء الأهم بالنسبة للجميع أن يظهروا تضامنهم، لقد تم عزلنا في تشيلسي لأن أحد لاعبينا قد أصيب بكورونا، الآن هو بخير ونحن سعداء جدًا به.".

وأتم "أنا آسف للغاية بشأن الأخبار التي تأتي إلينا عن الوضع في إسبانيا، من هنا أشكر مرة أخرى جميع العاملين الصحيين وقوات الأمن في الدولة والأشخاص الذين يعملون في المتاجر الكبيرة كل يوم، شكرًا لكم على عملكم ونأمل أن نوقف هذا الفيروس قريبًا.".

يذكر أن أودوي هودسون قد ثّبُت إصابة بكورونا منذ أسبوعين مما كان أحد محفزات إيقاف البريميرليج، ولكن مؤخرًا أعلن اللاعب عن شفائه وأكد النادي هذا النبأ.