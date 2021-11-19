بيدرو: لا أستطيع تفسير ما حدث .. وهذا الحل الوحيد للنصر

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق لنادي النصر، على أنه مازال يجد صعوبة في تفسير ما حدث معه، متحدثًا عن الخسارة من الهلال وعلاقة لاعبي العالمي ببعضهم البعض وغيرها من الأمور.

بيدرو إيمانويل تولى مهمة تدريب النصر خلال شهر أكتوبر الماضي، ليتم الإعلان عن فسخ التعاقد معه الأسبوع الماضي، بعد 20 يومًا فقط من توليه المهمة.

المدرب البرتغالي تحدث لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية، حيث قال: "الأمور حدثت معي بشكل سريع، وإلى الآن لازلت أجد صعوبة في تفسير ما حدث، والفترة كانت صعبة للغاية".

إيمانويل تابع: "أحد أكبر أهداف نادي النصر هو الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ولكننا خسرنا أمام الهلال، وكانت تلك اللحظة صعبة وعاطفية، والفريق بعدها كان يحتاج إلى انتصار واحد فقط".

وعن سرعة إقالته علق بيدرو قائلًا: "5 مباريات في 20 يومًا، لم يكن الوقت كافيًا للعمل والفترة كانت قصيرة للغاية، والفريق كان لديه عدد كبير من المدربين خلال الفترة الماضية، ولم تكن النتائج جيدة، لذلك كان يجب التفكير في هذا الأمر".

وواصل: "النصر نادي كبير، وكنا نمتلك أنا وفريقي الثقة في عملنا، ومع الوقت كانت النتائج ستتحسن، وفي نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأمور كانت متوازنة، والهلال فريق قوي جدًا، وأحد أفضل الفرق السعودية".

ونفى بيدرو تدخل أحد من الإدارة في تشكيل الفريق، حيث قال: "لم يُطلب مني إشراك لاعب في التشكيلة الأساسية، ولو حدث ذلك لن أبقى في العمل، ولم يطلب مني الرئيس أو شخص إشراك لاعب أو إبعاد آخر، وكل تلك القرارات صدرت مني بشكل مباشر".

هل طُلب منك اشراك لاعب وانت لا تريد هل تدخل احد في قراراتك الفنية؟ .. بيدرو مدرب النصر المقال يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/RyOPyirnMs — العربية - في المرمى (@FilMarma) November 18, 2021

وعن أزمات النصر، قال المدرب البرتغالي: "كل العناصر غير مترابطة في نادي النصر، سواء لاعبين أو المدرب أو الإدارة والجماهير، ولكني لم أشعر أن هناك فجوة بين اللاعبين الأجانب والسعوديين، لأنني كنت أتعامل معهم بنفس الطريقة ولا أفرق بينهم".

واستطرد قائلًا: "أشعر بخيبة أمل لأنني كان لدي القدرة على تحقيق نتائج أفضل مع النصر، ويجب أن نكون جميعنا متوافقين، ولم يحدث ذلك لم تتحقق النتيجة مع مانو مينيزيس أو بيدرو، ولن تتحقق مع أي مدرب آخر".

رينارد يكشف عن موقفه النهائي من تجديد عقده مع السعودية

بيدرو أضاف: "لست نادمًا على توقيعي مع النصر، لو عاد بي الزمن مرة أخرى وطلب مني تدريب الفريق لن أرفض وسأوافق، لأنه يمتلك لاعبين مميزين، وطلبت عقد لمدة 8 أشهر لأثبت لهم أن بإمكاننا صناعة فريق قوي ولكن بقيت لـ40 يومًا فقط".

واختتم بيدرو تصريحاته قائلًا: "الحل في نادي النصر، أن يكون اللاعبين والمدرب والإدارة بشخصية واحدة، وقتها سيتمكن الفريق من تحقيق الانتصارات والبطولات".