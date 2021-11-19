رينارد يكشف عن موقفه النهائي من تجديد عقده مع السعودية

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن موقفه النهائي من تجديد عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، في ظل اقترابه من نهايته.

رينارد تولى مهمة تدريب المنتخب السعودي في يوليو 2019، بعد أن أنهى مسيرته مع المغرب، عقب نهاية مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.

رينارد تحدث لصحيفة "الرياضية" السعودية، وأكد على أن عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيتجدد تلقائيًا، في حالة الصعود إلى كأس العالم 2022 في قطر.

المدرب الفرنسي شدد على أن التركيز مُنصب خلال الوقت الحالي على مرحلة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، ولا يشغله حاليًا مسألة تجديد العقد قدر التأهل إلى المونديال.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأربعاء، من أجل الحديث عن بطولة كأس العرب التي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر القادم.

هيرفي رينارد أعلن خلال المؤتمر، عن أن المنتخب السعودي الذي سيشارك في بطولة كأس العرب، سيضم لاعبين شباب، ولن يتم الاعتماد على الأساسيين من أجل منحهم الراحة الكاملة.

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كما أكد رينارد على أنه طلب من لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، بخوض مباراتي الهلال والنصر المؤجلتين خلال فترة كأس العرب، حتى لا يتعرض اللاعبون للضغط قبل استئناف مباريات تصفيات كأس العالم 2022.