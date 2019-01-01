جوارديولا عقدة إيمري – 11 عامًا بدون فوز واحد لمدرب أرسنال

مواجهة قوية منتظرة في الدوري الإنجليزي بالجولة الـ 25 بين مانشستر سيتي وأرسنال الأسبوع وسجل بيب جوارديولا التاريخي يكشف تفوقه على أوناي إيمري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يحل فريق أرسنال ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي يوم غدًا السبت ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

لقاء الغد سيكون صعبًا على كلا الفريقين في ظل فقدان مانشستر سيتي للعديد من النقاط وابتعاده بشكل نسبي عن المنافسة مؤخرًا، ونظرًا لأن أرسنال يتعرض للأمر ذاته رغم عودته مؤخرًا للمنافسة على مراكز الصعود لدوري أبطال أوروبا.

وسيعاني المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال من ضغط إضافي في تلك المواجهة نظرًا لسجل مواجهاته التاريخي أمام مواطنه بيب جوارديولا والتي تمتد لحوالي 11 عامًا.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا السجل التاريخي لتلك المواجهات وأهم الأرقام:

البداية

أول مواجهة جمعت بيب جوارديولا بأوناي إيمري كانت في مواجهة الجولة الـ 14 من الدوري الاسباني في موسم 2008-2009 ولم تكن هي النتيجة الأفضل للمدير الفني للخفافيش.

يومها خرج فريق فالنسيا من ملعب كامب نو محملًا بأربعة أهداف ولم ينجح الفريق في تسجل أي هدف خلال تلك المباراة، ليفتتح جوارديولا سلسلة تاريخية أمام نظيره إيمري.

عقدة مؤقته لجوارديولا

فشل بيب جوارديولا رغم قوة فريقه وعناصر برشلونة في تحقيق الفوز على أوناي إيمري خلال أول مواجهتين له خارج ملعبه وبين جماهير فالنسيا.

برشلونة تعادل بهدفين نظيفين أمام فالنسيا في لقاء الجولة الـ 33 من نفس الموسم وبدون أهداف في لقاء الجولة السابعة من الموسم التالي 2009-2010.

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لكن سريعًا ما انتهت تلك العقدة في الجولة الـ 26 من موسم 2010-2011 عندما حقق برشلونة بهدف ميسي المتأخر في ملعب المستايا ليمنح الأرجنتيني الفوز الأول لجوارديولا أمام إيمري على أرضه.

عقدة شاملة

استمرت العقدة التي بدأها جوارديولا لإيمري في 2008 ببطولة الدوري حتى خارج تلك البطولة، عندما تواجه الفريقين في كأس ملك إسبانيا.

ورغم أن برشلونة لم يحقق الفوز في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2011-2012 كانت المباراة قد انتهت بأفضلية كبيرة للفريق الكتالوني حيث انتهت بهدف لمثله.

وفي لقاء العودة فاز برشلونة بهدفين نظيفين وضرب موعدًا جديدًا في نهائي البطولة المفضلة بالنسبة له بكأس ملك إسبانيا والذي يعد أكثر الفرق تحقيقًا لها.

خارج إسبانيا

استمرت العقدة بين أوناي إيمري وبيب جوارديولا حتى عندما غادر كل منهما الدوري الاسباني، وعندما تواجه المدربين في بداية الموسم الجاري.

افتتح أوناي إيمري لقاءاته في الدوري الإنجليزي بمواجهة عقدته الكبرى أمام بيب جوارديولا ووجد نفسه يفقد أفضلية عدم الخسارة أمامه في ملعبه عندما فاز السيتي بهدفين نظيفين.

العقدة في أرقام

واجه بيب جوارديولا نظيره أوناي إيمري في 11 مباراة من قبل، حقق خلالها المدرب الحالي لمانشستر سيتي الفوز في سبع مناسبات.

وانتهت المباريات بين إيمري وجوارديولا بالتعادل في أربعة مناسبات، كانت منها مرة وحيدة بشكل سلبي، وهو ما يؤكد أن مباراة الغد ستشهد اهتزاز الشباك.

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سجلت الفرق التي يدربها بيب جوارديولا 24 هدفًا في 11 مباراة، بينما سجلت فرق أوناي إيمري ثمانية أهداف فقط أي أقل من هدف في اللقاء الواحد.

ولم يسبق على الاطلاق أن خاض بيب جوارديولا مباراة على أرضه أمام أوناي إيمري الا وحقق فيها الفوز حتى الآن، فهل تستمر العقدة أم تشهد مباراة الجولة الـ 25 بالغد جديدًا في علاقة الثنائي الإسباني.